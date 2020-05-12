Источник материала: Пинский Вестник

ЧУПТП «Соло-Пинск» наладило выпуск защитных медицинских одноразовых халатов, комбинезонов, нарукавников, фартуков и бахил. И, конечно же, продолжает отшивать медицинские маски.

Как рассказала ведущий специалист отдела маркетинга предприятия Ирина КУЛИКОВИЧ, здесь полностью переключились на изготовление необходимых сегодня средств индивидуальной защиты. Маски начали выпускать еще в марте. Их изготавливают из марли и нетканых материалов. Сейчас компания сотрудничает с порядка 25 субподрядными организациями

по выпуску санитарно-гигиенических одноразовых масок

из спанбела — более 10 тысяч штук в день. Среди бизнес-партнеров такие сети аптек, как РУП «Фармация»,

ООО «Моя аптека»,

ИООО «Планета здоровья», а также районный и городской отделы внутренних дел, пинские мясокомбинат и хлебозавод, Полесский госуниверситет, городской отдел Департамента охраны, УП «Медтехника»

г. Барановичи, МВД Республики Беларусь и др.





А с конца апреля ЧУПТП «Соло-Пинск» участвовало в закупках компании «Медтехника», выиграло тендер и уже начало производство одноразовой медицинской одежды — комбинезонов, халатов, фартуков, нарукавников и бахил. Основное сырье — нетканые материалы светлогорской фирмы «Химволокно». Готовые изделия поставляются в филиалы фирмы-партнера в Минске Гродно и Барановичах. Оттуда средства индивидуальной защиты поступают в учреждения здравоохранения.

Согласно контракту, за полтора месяца «Соло-Пинск» должно пошить более 150 тысяч комбинезонов, более 500 тысяч халатов, фартуков, передников, нарукавников и бахил — по 100 тысяч экземпляров.



По словам Ирины Васильевны, в период сложной эпидситуации работа на предприятии стала более интенсивной. Все понимают, что данная продукция особенно нужна сейчас, поэтому здесь стараются выполнить заказы в максимально ускоренном темпе, и даже досрочно. И удивительно: несмотря на напряженность ситуации, в коллективе повысились взаимозаменяемость и взаимовыручка.



Елена ЖУК

Фото Анны ВЕРЕНИЧ