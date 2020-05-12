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Горячая линия по вопросам здравоохранения открыта

12.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

С 19 апреля 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников здравоохранения» (далее – Указ № 131), который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 г.

В целях применения единообразного подхода к реализации Указа  № 131, а также предоставления необходимых разъяснений (в пределах компетенции) по его применению, сообщаем, что в главном управлении здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета (далее – главное управление) открыта «горячая линия» по телефонным номерам: 74 33 86, 74 34 12.

 
 
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С 19 апреля 2020 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 131 «О материальном стимулировании работников...
 
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