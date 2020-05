В Болгарии нашли останки древнейших представителей нашего вида, которым минимум 45 тысяч лет

Источник материала: Tut.by

В пещере Бачо Киро в центре Болгарии палеонтологи нашли останки Homo sapiens, которые жили примерно 47 тыс. лет назад. Это древнейшие из известных науке представители нашего вида в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Ecology & Evolution .