В Болгарии нашли останки древнейших представителей нашего вида, которым минимум 45 тысяч лет

Источник материала: Tut.by

В пещере Бачо Киро в центре Болгарии палеонтологи нашли останки Homo sapiens, которые жили примерно 47 тыс. лет назад. Это древнейшие из известных науке представители нашего вида в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Ecology & Evolution .

«Анализ структуры зубов и устройства митохондриальной ДНК, выделенной из этих останков, позволяет однозначно связать их с Homo sapiens. Это открытие говорит о том, что первые представители нашего вида попали в умеренный климатический пояс Евразии как минимум 45 тыс. лет назад», — пишут ученые.

Ученые считают, что первые представители нашего рода, неандертальцы, появились в Европе примерно 300−400 тыс. лет назад. Первые представители нашего вида, Homo sapiens, оказались там значительно позже, около 40 тыс. лет назад. На это указывают древнейшие останки Homo sapiens и характерные для них орудия труда, которые ученые нашли на рубеже веков в пещерах Румынии и Италии.

В последние годы, после того, как ученые нашли следы неандертальской ДНК в геноме человека, а также обнаружили неожиданно поздние стоянки неандертальцев в Испании и Хорватии, ученые начали интересоваться тем, когда именно кроманьонцы проникли на территорию Европы. Ответ на этот вопрос может подсказать антропологам, как именно Homo sapiens и Homo neanderthalensis контактировали между собой, а также узнать, как именно неандертальцы исчезли с лица Земли.

Благодаря находкам из болгарской пещеры Бачо Киро палеонтологи и палеогенетики под руководством профессора Института эволюционной антропологии в Лейпциге (Германия) Жан-Жака Юблана значительно отодвинули в прошлое момент, когда кроманьонцы попали в Европу.

Эта пещера — одна из самых известных стоянок древних людей в Европе. Изучать ее антропологи и палеонтологи начали еще в 1970 годах. Ученые нашли там несколько костей древних гоминид, которые, однако, впоследствии потеряли, так нормально и не изучив. С другой стороны, в этой пещере ученые нашли примитивные орудия труда, которые многие антропологи связывают с первыми кроманьонцами Европы.

В 2015 году Юблан и его коллеги заинтересовались этими находками и решили организовать свои собственные раскопки. Ученые сосредоточились на южных и восточных уголках пещеры, которые их предшественники не изучали. В результате в грунте на дне пещеры они нашли множество фрагментов костей и зубов.

За исключением одного человеческого зуба, который явно принадлежал Homo sapiens, ученые не смогли установить видовую принадлежность этих останков только по их форме. Поэтому они извлекли обрывки ДНК и белков из костей, а также измерили их возраст с помощью ускорителя частиц.

Как оказалось, часть этих обломков действительно принадлежала человеку, тогда как остальные, судя по рисунку царапин и структуре белков, относились к животным, мясо которых ели обитатели пещеры. Среди них были бизоны, благородные олени, различные представители рода козьих, а также пещерные медведи, из зубов которых пещерные жители делали ожерелья.

Возраст многих этих останков, в том числе зубов и костей Homo sapiens, оказался неожиданно большим — в некоторых случаях он достигал 47 тыс. лет. Это делает и эти кости древних Homo sapiens, и связанные с ними орудия труда пока самыми древними следами представителей нашего вида в Европе.

Это открытие, как отмечают Юблан и его коллеги, говорит о том, что неандертальцы и кроманьонцы достаточно долго контактировали друг с другом до того, как первые полностью вымерли. В пользу этого, в частности, говорят ожерелья из зубов медведя, аналоги которых обычно находят на стоянках неандертальцев. Как именно проходили подобные «межкультурные» взаимодействия, антропологам еще предстоит выяснить, заключают авторы статьи.