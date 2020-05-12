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Виктор Бабарико покинул пост главы Белгазпромбанка и теперь идет в президенты

12.05.2020 15:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

– Никогда не думал, что буду писать такой текст и надеялся, что оставаться на позициях экономического аналитика и не заниматься политикой, мне удастся до наступления новых времён в нашей стране. Но «никогда не говори никогда»! Итак, я буду выдвигать свою кандидатуру на выборах 9 августа.

Свои шансы Виктор Бабарико оценивает трезво.

– Я не наивный человек и прекрасно понимаю те граничные условия и правила игры, которые сформированы на этом поле в Беларуси, а, самое главное, финальную часть этого «действа», которая была сформулирована ещё в эпоху Сталина: неважно, как голосуют, важно, как считаем.

Тем не менее бывший председатель правления банка верит в возможность изменить существующую в стране систему.

– Однако, зная все это, я верю в ограниченность любой неэффективной системы, в возможности, которые предоставляют новые инструменты на базе современных технологий, а самое главное, я очень боюсь, что это последний шанс хоть каких-то выборов в независимой Беларуси. И я посчитал для себя недопустимым и стыдным жалеть о том, что не попытался что-то изменить, оправдывая себя тем, что изменить нельзя ничего. Если можно честно описать ту ситуацию, в которой мы находимся, если верен анализ, почему мы дошли до этой точки, если можно предложить вариант решения проблемы, то должно и принять ответственность за реализацию этого варианта.

Виктор Дмитриевич Бабарико родился 9 ноября 1963 года в Минске. Окончил Белорусский государственный университет в 1988 году, в 1995-м Академию управления при Кабинете министров Республики Беларусь, затем, пять лет спустя магистратуру БГЭУ. В банковской системе страны работает с июля 1995 года. Председателем правления ОАО «Белгазпромбанк» назначен в июле 2000 года. 12 мая банк сообщил, что Бабарико вышел из состава правления и уволился с должности председателя правления по собственному желанию.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Виктор Бабарико покинул пост председателя правления Белгазпромбанка, а также вышел из состава правления по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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