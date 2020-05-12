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Конференция для молодежи TEDxYouth@Minsk состоится в сентябре – регистрация началась
Источник материала: БДГ
Масштабная интеллектуальная конференция для молодежи
Возможность презентовать свои проекты во всемирно известном формате TED получили ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. Жюри конкурса «Першыя» отсмотрело более сотни видеозаявок и выбрало десять лучших идей. Их авторы и выйдут 19 сентября в знаменитый красный круг TED з 10-минутной речью, которую уже сейчас готовят вместе с менторами – представителями белорусского сообщества TED. Среди участников:
Конференция
«У белорусской молодежи есть много необычных и полезных идей, а глобальная миссия TED как раз и состоит в том, чтобы их распространять. Мы предлагаем подросткам возможность поделиться своими задумками и быть услышанными. На конференции выступят авторы действительно интересных проектов. Они много готовились, учились ораторскому мастерству, и их выступление во всемирно известном формате может стать вдохновляющим примером для других школьников», – отметил Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 – генерального партнера конференции
Социально-образовательный проект «Першыя» проводится компанией А1 при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.
Это конкурс ярких идей поколения Z, объявленный в октябре 2019 года для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. На протяжении учебного года школьники разрабатывали свои проекты в четырех тематических направлениях – «Экология», «Технологии», «Инклюзия» и «Культура», а также участвовали в креатонах в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно. Специально для конкурсантов был запущен первый белорусскоязычный подкаст для молодежи, в котором профессионалы из разных сфер делились советами по запуску и презентации проектов.
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Масштабная интеллектуальная конференция для молодежи TEDxYouth@Minsk состоится в столице 19 сентября.
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