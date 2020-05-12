ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Конференция для молодежи TEDxYouth@Minsk состоится в сентябре – регистрация началась

12.05.2020 15:48 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Масштабная интеллектуальная конференция для молодежи TEDxYouth@Minsk состоится в столице 19 сентября. На ней свои идеи в сфере технологий, экологии, инклюзии и культуры представят десять старшеклассников со всей страны – финалисты конкурса «Першыя», который проводится компанией А1 при поддержке организаторов TEDxMinsk. Регистрация на событие уже началась. Вход свободный. Все спикеры будут выступать по-белорусски.  

Возможность презентовать свои проекты во всемирно известном формате TED получили ученики 9-х, 10-х и 11-х классов. Жюри конкурса «Першыя» отсмотрело более сотни видеозаявок и выбрало десять лучших идей. Их авторы и выйдут 19 сентября в знаменитый красный круг TED з 10-минутной речью, которую уже сейчас готовят вместе с менторами – представителями белорусского сообщества TED. Среди участников:

  • Самуил Алексин (Минск, 11 класс);
  • Павел Ананич (Могилев, средняя школа №21, 11 класс);
  • Елизавета Гринюк (Слуцк, средняя школа №11, 10 класс);
  • Анастасия Кундир (Витебск, средняя школа №12, 9 класс);
  • Константин Мулица (Ивье, гимназия №1, 10 класс);
  • Денис Рабчук (Брест, гимназия №1, 10 класс);
  • Ангелина Себик (Гомель, гимназия №10, 10 класс);
  • Виктория Сидоренко (Гомель, средняя школа №44 имени Н.А. Лебедева, 10 класс);
  • Софья Федченко (Минск, гимназия №4, 9 класс);
  • Екатерина Янголь (Крево, средняя школа, 11 класс).

Конференция TEDxYouth@Minsk пройдет в Беларуси во второй раз и является частью всемирного движения TED в нашей стране. По традиции речи всех спикеров будут звучать по-белорусски, так как одна из целей проекта – расширение использования белорусского языка и его известности в международном пространстве.

«У белорусской молодежи есть много необычных и полезных идей, а глобальная миссия TED как раз и состоит в том, чтобы их распространять. Мы предлагаем подросткам возможность поделиться своими задумками и быть услышанными. На конференции выступят авторы действительно интересных проектов. Они много готовились, учились ораторскому мастерству, и их выступление во всемирно известном формате может стать вдохновляющим примером для других школьников», – отметил Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 – генерального партнера конференции TEDxYouth@Minsk.

Социально-образовательный проект «Першыя» проводится компанией А1 при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, а также организаторов конференций TEDxMinsk.

Это конкурс ярких идей поколения Z, объявленный в октябре 2019 года для учеников 9-х, 10-х и 11-х классов. На протяжении учебного года школьники разрабатывали свои проекты в четырех тематических направлениях – «Экология», «Технологии», «Инклюзия» и «Культура», а также участвовали в креатонах в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно. Специально для конкурсантов был запущен первый белорусскоязычный подкаст для молодежи, в котором профессионалы из разных сфер делились советами по запуску и презентации проектов.

Больше подробной информации – на сайте www.generation.A1.by.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабная интеллектуальная конференция для молодежи TEDxYouth@Minsk состоится в столице 19 сентября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горячая линия по вопросам здравоохранения открыта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика