В агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета введен в эксплуатацию жилой дом для работников «СПК «Первомайский». Подробнее читайте на страницах «КС».
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Многоквартирный жилой дом для аграриев ввели в эксплуатацию в агрогородке Слобода
12.05.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета введен в эксплуатацию жилой дом для работников «СПК «Первомайский». Подробнее читайте на страницах «КС».
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В агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета введен в эксплуатацию жилой дом для работников «СПК «Первомайский». Подробнее читайте на страницах «КС»....
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