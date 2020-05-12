«Я/МЫ Кандидат в президенты». Как соцсети шутят над очередью в кандидаты на пост Лукашенко

Источник материала: KYKY

Природа настолько очистилась, что, кажется, в Беларусь начинают возвращаться выборы президента, хотя бы за подготовкой к которым любопытно наблюдать. Пока о своем намерении баллотироваться на пост главы страны заявили по меньшей мере 13 человек. Среди них: экс-депутат Анна Канопацкая , создатель ПВТ Валерий Цепкало , человек – мем «суровый беларус» Виталий Зелковский , блогер Сергей Тихановский , глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и другие. А, чуть не забыли: конечно же, и Александр Лукашенко. В удивительное время живем! Меж тем такое количество кандидатов беларусов просто ошарашило. Собрали в этом материале главные реакции на происходящее из соцсетей.

Баба Зина из 45 квартиры объявила, что тоже хочет участвовать в выборах. — НеРон Уизли (@not_RW) May 12, 2020

в конце некандидатом останусь только я, и единолично выберу президента — Юра (@yurzmg) May 12, 2020

снег сегодня кстати тоже пошел на выборы — kri kri (@krikriby) May 12, 2020

а давайте выборы президента Беларуси проводить старым твибаевским способом — у кого больше подписчиков, тот и прав — ныастя home edition (@evrlstng_winter) May 12, 2020

выборы в Беларуси — это как проходить сложный уровень в игре на денди. Вот, вроде, это получилось, и тут проскочил, и вот уже чутка осталось, и сердце бешено бьется, и руки вспотели, но бля, опять эту сраную яму не перепрыгнул — kri kri (@krikriby) May 12, 2020

А в обратную сторону это работает? Если поставить нынешнего президента главой банка, он с выборов снимается ? — Тёмыч (@tema5190) May 12, 2020

Ну вы капец конечно придумали, как теперь людям разорваться между Бабарико и Цепкало? — Дед Пихто (@Dedoooshka) May 12, 2020

Похоже буду болванчиком, который повторяет одно и тоже.



На данный момент никто не сможет собрать честно 100 000 подписей, даже АГЛ со своими учителями. Это во многом физически нереальная задача.



Все претенденты, которые станут кандидатами - будут допущены лично Лукашенко. — Eduard Palchys (@1863x) May 12, 2020

Белорусы - сказочная принцесса в замке с Горынычем. Сидит в башне, нихрена не делает и ждет, что ее кто-то придет спасать. А когда кто-то приходит крутит носом: ой этот банкир, ну нет, эта вообще женщина, а этот наверное за спиной с горынычем дружит. Так и сидит три десятка лет — Андрей (@JustFray) May 12, 2020

Я/МЫ Кандидат в президенты pic.twitter.com/hfmYlYSwYd — Воля Церах (@Volha_Cierach) May 12, 2020

Будьте осторожны в своих желаниях pic.twitter.com/XUGpqhtdRg — Denis Blisch (@blisch) May 12, 2020

это же идеальный кандидат был бы — Медовый гомофобик (@mojo_fm) May 12, 2020

Я правильно понимаю, что Бабарико это двоюродный брат Бабича, и троюродный Бабкиной? — Дед Пихто (@Dedoooshka) May 12, 2020

Извините, а все белорусские пользователи фейсбука должны пойти в президенты? У меня там просто планы на август, я правда не могу. — Ivan Radziankou (@Veterrr) May 12, 2020

Не ну я просто вижу, что все пишут так, модный челендж, не хочу быть за бортом. — Misha Gypsynkov (@mambakla) May 12, 2020

Игорь Шуневич заявил о своем участии в президентских выборах в качестве кандидата от МВД. — Misha Gypsynkov (@mambakla) May 12, 2020

Бедные конспирологи. Это ж получается, что режим заставил спойлера Цепкало продать дом, чтобы убедить змагаров пойти за него проголосовать, но потом вмешался Кремль со своим Бабарико, который 10 лет давал деньги на культурное наследие, чтобы замаскироваться под националиста — Artyom Shraibman (@A_Shraibman) May 12, 2020