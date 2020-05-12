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«Я/МЫ Кандидат в президенты». Как соцсети шутят над очередью в кандидаты на пост Лукашенко

12.05.2020 16:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Природа настолько очистилась, что, кажется, в Беларусь начинают возвращаться выборы президента, хотя бы за подготовкой к которым любопытно наблюдать. Пока о своем намерении баллотироваться на пост главы страны заявили по меньшей мере 13 человек. Среди них: экс-депутат Анна Канопацкая, создатель ПВТ Валерий Цепкало, человек – мем «суровый беларус» Виталий Зелковский, блогер Сергей Тихановский, глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и другие. А, чуть не забыли: конечно же, и Александр Лукашенко. В удивительное время живем! Меж тем такое количество кандидатов беларусов просто ошарашило. Собрали в этом материале главные реакции на происходящее из соцсетей.

 

 
 
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Природа настолько очистилась, что, кажется, в Беларусь начинают возвращаться выборы президента, хотя бы за подготовкой к которым любопытно наблюдать. Пока о своем...
 
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