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«Я/МЫ Кандидат в президенты». Как соцсети шутят над очередью в кандидаты на пост Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Природа настолько очистилась, что, кажется, в Беларусь начинают возвращаться выборы президента, хотя бы за подготовкой к которым любопытно наблюдать. Пока о своем намерении баллотироваться на пост главы страны заявили по меньшей мере 13 человек. Среди них: экс-депутат
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Природа настолько очистилась, что, кажется, в Беларусь начинают возвращаться выборы президента, хотя бы за подготовкой к которым любопытно наблюдать. Пока о своем...
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