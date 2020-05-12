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В Пинске объявлена благотворительная социальная программа #пинскневстороне для помощи медицинским учреждениям
12.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> По просьбе инициативной группы пинчан благотворительным учреждением «Центр социальных решений» была объявлена благотворительная социальная программа #пинскневстороне для помощи медицинским учреждениям Пинского региона.
В рамках данной программы для центральной поликлиники, а также для инфекционного отделения больницы «Молотковичи» были закуплены средства индивидуальной защиты и ухода на общую сумму 975,90 рубля.
В программе #пинскневстороне каждый может поучаствовать.
В ее рамках оказывается также психологическое консультирование медицинских работников. Такая помощь проводится анонимно и безвозмездно в режиме телефонных бесед, а также через Viber.
Задействованы волонтеры – психологи, опытные специалисты, а также сотрудники центра дружественного подросткам «Надежда».
Когда можно позвонить психологу?
• сильные чувства: вина, страх, возмущение, печаль;
• нужно принять решение и сложно это сделать;
• сложно найти слова для близких;
• бессонница;
• хочется выговориться;
• нежелание с кем-либо контактировать;
• рассеянное внимание, апатия, раздражительность;
• эмоциональное выгорание.
Консультации проводятся с 10.00 до 20.00 ежедневно.
С вами будут работать:
Беленкова Татьяна: семейный психолог, гештальт-терапевт: +375(29)698-24-70;
Андрейковец Инна: семейный психолог, арт-терапевт, гештальт-консультант: +375(44)479-00-66;
специалист-психолог центра дружественного подросткам «Надежда»: +375(29)137-85-65.
Присоединяйтесь и помогайте вместе с нами! Это можно сделать:
с помощью ЕРИП, код услуги – 1736512.
набрав USSD-код *222*27#, вы перечислите со своего лицевого счета (номер телефона) 2 руб. Только для абонентов МТС! Чтобы пожертвовать более крупную сумму, нужно просто отправить несколько запросов.
перечислив деньги на благотворительный счет. Реквизиты для перевода: УНП 291588517; ОАО «Приорбанк»; БИК: PJCBBY2X; р/с (IBAN): BY43PJCB 3135523051 0010000933.
Благодарим каждого, кто откликнулся на наш призыв о помощи!
Благотворительное учреждение «Центр социальных решений»
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В Пинске объявлена благотворительная социальная программа #пинскневстороне для помощи медицинским учреждениям
По просьбе инициативной группы пинчан благотворительным учреждением «Центр социальных решений» была объявлена благотворительная социальная программа...
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