В Пинске объявлена благотворительная социальная программа #пинскневстороне для помощи медицинским учреждениям

Источник материала: Пинский Вестник

По просьбе инициативной группы пинчан благотворительным учреждением «Центр социальных решений» была объявлена благотворительная социальная программа #пинскневстороне для помощи медицинским учреждениям Пинского региона.

В рамках данной программы для центральной поликлиники, а также для инфекционного отделения больницы «Молотковичи» были закуплены средства индивидуальной защиты и ухода на общую сумму 975,90 рубля.



В программе #пинскневстороне каждый может поучаствовать.



В ее рамках оказывается также психологическое консультирование медицинских работников. Такая помощь проводится анонимно и безвозмездно в режиме телефонных бесед, а также через Viber.



Задействованы волонтеры – психологи, опытные специалисты, а также сотрудники центра дружественного подросткам «Надежда».



Когда можно

позвонить психологу?



• сильные чувства: вина, страх, возмущение, печаль;

• нужно принять решение и сложно это сделать;

• сложно найти слова для близких;

• бессонница;

• хочется выговориться;

• нежелание с кем-либо контактировать;

• рассеянное внимание, апатия, раздражительность;

• эмоциональное выгорание.



Консультации проводятся

с 10.00 до 20.00 ежедневно.



С вами будут работать:



Беленкова Татьяна: семейный психолог, гештальт-терапевт: +375(29)698-24-70;



Андрейковец Инна: семейный психолог, арт-терапевт, гештальт-консультант: +375(44)479-00-66;



специалист-психолог центра дружественного подросткам «Надежда»: +375(29)137-85-65.



Присоединяйтесь и помогайте вместе с нами! Это можно сделать:



 с помощью ЕРИП, код услуги – 1736512.



 набрав USSD-код *222*27#, вы перечислите со своего лицевого счета (номер телефона) 2 руб. Только для абонентов МТС! Чтобы пожертвовать более крупную сумму, нужно просто отправить несколько запросов.



 перечислив деньги на благотворительный счет. Реквизиты для перевода: УНП 291588517; ОАО «Приорбанк»; БИК: PJCBBY2X; р/с (IBAN): BY43PJCB 3135523051 0010000933.



Благодарим каждого, кто откликнулся на наш призыв о помощи!



Благотворительное учреждение «Центр социальных решений»