ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Пинске объявлена благотворительная социальная программа #пинскневстороне для помощи медицинским учреждениям

12.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

> По просьбе инициативной группы пинчан благотворительным учреждением «Центр социальных решений» была объявлена благотворительная социальная программа #пинскневстороне для помощи медицинским учреждениям Пинского региона.

В рамках данной программы для центральной поликлиники, а также для инфекционного отделения больницы «Молотковичи» были закуплены средства индивидуальной защиты и ухода на общую сумму 975,90 рубля.

В программе #пинскневстороне каждый может поучаствовать.

В ее рамках оказывается также психологическое консультирование медицинских работников. Такая помощь проводится анонимно и безвозмездно в режиме телефонных бесед, а также через Viber.

Задействованы волонтеры – психологи, опытные специалисты, а также сотрудники центра дружественного подросткам «Надежда».

Когда можно позвонить психологу?

• сильные чувства: вина, страх, возмущение, печаль;
• нужно принять решение и сложно это сделать;
• сложно найти слова для близких;
• бессонница;
• хочется выговориться;
• нежелание с кем-либо контактировать;
• рассеянное внимание, апатия, раздражительность;
• эмоциональное выгорание.

Консультации проводятся с 10.00 до 20.00 ежедневно.

С вами будут работать:

Беленкова Татьяна: семейный психолог, гештальт-терапевт: +375(29)698-24-70;

Андрейковец Инна: семейный психолог, арт-терапевт, гештальт-консультант: +375(44)479-00-66;

специалист-психолог центра дружественного подросткам «Надежда»: +375(29)137-85-65.

Присоединяйтесь и помогайте вместе с нами! Это можно сделать:

 с помощью ЕРИП, код услуги – 1736512.

 набрав USSD-код *222*27#, вы перечислите со своего лицевого счета (номер телефона) 2 руб. Только для абонентов МТС! Чтобы пожертвовать более крупную сумму, нужно просто отправить несколько запросов.

 перечислив деньги на благотворительный счет. Реквизиты для перевода: УНП 291588517; ОАО «Приорбанк»; БИК: PJCBBY2X; р/с (IBAN): BY43PJCB 3135523051 0010000933.

Благодарим каждого, кто откликнулся на наш призыв о помощи!

Благотворительное учреждение «Центр социальных решений»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По просьбе инициативной группы пинчан благотворительным учреждением «Центр социальных решений» была объявлена благотворительная социальная программа...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы президента: В Беларуси стартовала избирательная кампания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кричевская жизнь
12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика