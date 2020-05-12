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Выборы президента: В Беларуси стартовала избирательная кампания
12.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Избирательная кампания стартовала в Беларуси. Центризбирком страны уже принял три заявления о регистрации инициативных групп. Этот этап продлится вплоть до 15-го мая, передает «МИР 24».
Чтобы вступить в борьбу за президентский пост, кандидатам необходимо заручиться поддержкой как минимум ста тысяч избирателей. Сбор подписей продлится почти месяц. Из-за эпидемситуации очередное заседание Центризбиркома пройдет в режиме видеотрансляции без участия наблюдателей и журналистов.
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Чтобы вступить в борьбу за президентский пост, кандидатам необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 тысяч избирателей.
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