Выборы президента: В Беларуси стартовала избирательная кампания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Избирательная кампания стартовала в Беларуси. Центризбирком страны уже принял три заявления о регистрации инициативных групп. Этот этап продлится вплоть до 15-го мая, передает «МИР 24».



«После подачи заявления в течение пяти дней центральная комиссия рассматривает эти документы. И принимает решение о регистрации группы либо об отказе в регистрации данной группы. Таким образом, после окончания приема документов после 15 мая в течение пяти дней мы полостью завершаем этот этап, и уже с 21 мая у нас начинается этап сбора подписей», – сообщил заместитель заведующего отделом аппарата Центральной комиссии Беларуси Иван Толкач.

Чтобы вступить в борьбу за президентский пост, кандидатам необходимо заручиться поддержкой как минимум ста тысяч избирателей. Сбор подписей продлится почти месяц. Из-за эпидемситуации очередное заседание Центризбиркома пройдет в режиме видеотрансляции без участия наблюдателей и журналистов.