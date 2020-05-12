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В Минском районе Tesla Model 3 вылетела в кювет

12.05.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Электрокар Tesla Model 3 вылетел в кювет в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Юрий.

Видео: Юрий Купчин

Авария произошла днем 12 мая на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь около Минского моря. По словам читателя, Tesla врезалась в отбойник, после чего вылетела в кювет.

За рулем электромобиля была девушка. По предварительной информации, в ДТП она не пострадала.

 
Теги: Минск
 
 
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За рулем электромобиля была девушка. По предварительной информации, в ДТП она не пострадала.
 
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