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В Минском районе Tesla Model 3 вылетела в кювет
Источник материала: Tut.by
Электрокар Tesla Model 3 вылетел в кювет в Минском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Юрий.
Видео: Юрий Купчин
Авария произошла днем 12 мая на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь около Минского моря. По словам читателя, Tesla врезалась в отбойник, после чего вылетела в кювет.
За рулем электромобиля была девушка. По предварительной информации, в ДТП она не пострадала.
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За рулем электромобиля была девушка. По предварительной информации, в ДТП она не пострадала.
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