Деньги за путевки белорусам не вернут до конца года: турфирмы ждут законопроект

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«Мы не знаем сроки, они пока не озвучиваются. Но мы хотели бы, чтобы нас поддержали в самое ближайшее время», – сказала Оксана Бичун, передает БЕЛТА.

Проект соответствующего нормативного правового акта предполагает отсрочку платежей до 31 декабря 2020 года.

При раннем бронировании путевки купили около 300 тыс. белорусов, общая сумма задолженности турфирм перед ними составляет около 400 млн рублей. В связи с пандемией турфирмы не получают выручки и не могут вернуть клиентам средства в установленные действующим законодательством сроки.

Без отсрочки по исполнению денежных обязательств может обанкротиться ряд предприятий туротрасли.

«По законодательству мы обязаны вернуть деньги потребителям в течение 7-14 дней, с другой стороны, мы не можем этого сделать, поскольку этих денег у нас нет. Исполняя договоры с потребителями, мы перечислили средства принимающим поставщикам – это авиакомпании, отельеры. Он получили эти деньги, но в условиях карантина не могут их вернуть назад вовремя», – пояснила председатель совета РСТИ.

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович отметила, что комплекс мер по поддержке потребителей разрабатывается с учетом интересов и клиентов, и туркомпаний.

По ее словам, нормативный правовой акт позволит, с одной стороны, защитить потребителей, с другой – поддержать туристический бизнес. «Мы понимаем, что сегодня существует реальная угроза банкротства отрасли», – сказала Ирина Воронович.

В условиях пандемии туристическая отрасль пострадала одной из первых не только в Беларуси, но и в мире.

Нужно думать и о том, как выходить из этой ситуации, развивать турбизнес. «Речь идет, конечно, о развитии внутреннего туризма. По аналогии с другими странами мы видим, что если не открываются границы, то открываются возможности внутри страны, и граждане переориентируются на внутренний туризм», – добавила Ирина Воронович.

По словам председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого, переориентация на внутренний туризм логична и она будет зависеть от развития инфраструктуры и местных инициатив. Он отметил безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей, куда удалось привлечь туристов.

«По оценкам, около $1 млрд наши граждане тратили раньше на выездной туризм. После коронакризиса, видимо, эта сумма значительно сократится. Ее значимую часть направить внутрь страны было бы хорошо», – считает он. Кроме того, эксперт видит среди трендов в туризме и оздоровление.

По его мнению, на фоне неполного открытия границ перспективы есть и у межрегионального туризма. Для Беларуси могла бы представлять интерес в этом плане кооперация с Россией или Украиной.