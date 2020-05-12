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Российские оперативники задержали двоих подозреваемых в мошенничестве

12.05.2020 20:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Звонок пожилому человеку и предложение о взаимовыгодной сделке якобы от правоохранителей. Серьезные люди закроют глаза на выдуманное преступление, которое совершил родственник пенсионера, а в благодарность -  кругленькая сумма. Сколько стоит услуга? Расскажет Елизаветы Лакотко.

Банальная легенда, якобы близкий человек замешан в нехорошей истории, можно сказать, ключевая в арсенале аферистов. Сработала эта выдумка как минимум на десяти пенсионерах. В общей сумме пожилые люди отдали мошенникам полмиллиона российских рублей. 

И вот как можно было отказать в помощи внуку? Хоть в наличии у бабушки нужной  суммы не было, злоумышленники не растерялись, заехали за пенсионеркой, вместе отправились в банк и сняли деньги со счета. На авантюру замять дело по-быстрому согласилась еще одна пенсионерка. Она отдала посыльному 250 тысяч. 

Оперативники задержали двоих подозреваемых. Предположительно, один из них примерял амплуа внука, а также следователя и адвоката. А вот сообщника на роль курьера он нашел по объявлению. 

Что же, каждому по совести и по закону. Уголовные дела возбуждены по статье "Мошенничество". Оба фигуранта заключены под стражу. 

 
 
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Звонок пожилому человеку и предложение о взаимовыгодной сделке якобы от правоохранителей. Серьезные люди закроют глаза на выдуманное преступление, которое...
 
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