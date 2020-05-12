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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российские оперативники задержали двоих подозреваемых в мошенничестве Звонок пожилому человеку и предложение о взаимовыгодной сделке якобы от правоохранителей. Серьезные люди закроют глаза на выдуманное преступление, которое...

Звонок пожилому человеку и предложение о взаимовыгодной сделке якобы от правоохранителей. Серьезные люди закроют глаза на выдуманное преступление, которое совершил родственник пенсионера, а в благодарность - кругленькая сумма. Сколько стоит услуга? РасскажетБанальная легенда, якобы близкий человек замешан в нехорошей истории, можно сказать, ключевая в арсенале аферистов. Сработала эта выдумка как минимум на десяти пенсионерах. В общей сумме пожилые люди отдали мошенникам полмиллиона российских рублей.И вот как можно было отказать в помощи внуку? Хоть в наличии у бабушки нужной суммы не было, злоумышленники не растерялись, заехали за пенсионеркой, вместе отправились в банк и сняли деньги со счета. На авантюру замять дело по-быстрому согласилась еще одна пенсионерка. Она отдала посыльному 250 тысяч.Оперативники задержали двоих подозреваемых. Предположительно, один из них примерял амплуа внука, а также следователя и адвоката. А вот сообщника на роль курьера он нашел по объявлению.Что же, каждому по совести и по закону. Уголовные дела возбуждены по статье "Мошенничество". Оба фигуранта заключены под стражу.