БПС-Сбербанк предложил бесплатно проверить контрагентов

БПС-Сбербанк предложил бизнесу до конца мая бесплатно проверить контрагентов. По нулевому тарифу банк исполнит до 5 запросов по юрлицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Беларуси.

Пользоваться сервисом бесплатно можно в интернет-банке по 31 мая включительно. Чуть позже он станет доступен и в мобильной версии. Механика проста: надо ввести УНП и название контрагента, а все остальное сделает система. Результаты проверки будут сгенерированы в течение нескольких минут и представлены в удобном формате.

Бесплатный доступ к «Проверке контрагентов» открыт для всех, кто имеет расчетный счет в БПС-Сбербанке. Использовать сервис после 31 мая смогут обладатели пакетов расчетно-кассового обслуживания «Хорошие продажи», «Активные расчеты-2» и «Большие возможности».

В банке поясняют, что решили запустить сервис с бесплатным периодом на фоне особенностей ведения бизнеса во время пандемии. В этот период цена ошибки может быть особенно высокой, что вынуждает проявлять осторожность по отношению к новым бизнес-контактам. Данные обстоятельства становятся объективными предпосылками для тщательного выбора партнера по сделке. Сервис открывает доступ к информации, которая может быть использована для принятия взвешенного решения.

«Проверка контрагента» позволяет получить сведения о существующих или потенциальных бизнес-партнерах. Так, система предоставляет сведения о регистрации и месте нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя, судебную историю, финансовую отчетность, а также данные об участии в госзакупках, задолженности перед бюджетом и наличии лицензий.