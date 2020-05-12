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Правоохранители задержали мужчину, который реализовал имущество компании более чем на 17 тысяч рублей
Источник материала: БTСвое положение выгодно использовал. Правоохранители в Минске задержали мужчину, который реализовал имущество компании более чем на 17 тысяч рублей. Фигурант сам трудился в фирме специалистом по продажам. По данным оперативников, чужое имущество он присваивал около двух лет. 63-летний сотрудник занимался закупкой материалов для компании. С 2017 года по май текущего он приобрел полимерную пленку. Впоследствии эту продукцию должна была реализовать организация. Однако есть одно но. Количество товара при заказе отличалось от того, который поставляли. Часть имущества мужчина попросту забирал.
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Правоохранители задержали мужчину, который реализовал имущество компании более чем на 17 тысяч рублей
Свое положение выгодно использовал. Правоохранители в Минске задержали мужчину, который реализовал имущество компании более чем на 17 тысяч рублей. Фигурант сам...
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