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В Брестской области в этом году планируют капитально отремонтировать 161 многоквартирный дом

12.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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В Брестской области в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт 161 многоквартирного жилого дома. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой телефонной линии помощника Президента - инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича.

С вопросом о проведении капитального ремонта от имени жильцов многоэтажки обратилась брестчанка. Их дом построен около 50 лет назад. Помимо внутренних работ, необходимо привести в порядок фасад здания. Специалисты рекомендуют провести термореновацию дома. "Нужно разумно подходить к использованию средств. Указ о термореновации фасадов дает возможности для долевого участия. Государство берет на себя 50% затрат. Работа будет носить качественный, серьезный характер", - сказал Анатолий Маркевич. Всего же коммунальные службы области в этом году планируют капитально отремонтировать 161 многоквартирный дом - почти 456 тыс. кв.м.

За содействием в решении вопроса к помощнику Президента обратился житель Барановичей. Мужчина обеспокоен отсутствием освещения на участке улицы Тельмана. Дорога там оживленная, примыкает к трассе Р4, ведущей в Ляховичи. Анатолий Маркевич связался с председателем Барановичского горисполкома Юрием Громаковским. Мэр пояснил, что знаком с ситуацией: работы намечено выполнить до начала октября.

Еще один звонок поступил из Барановичского района. Женщина подняла вопрос о переносе площадки для сезонной торговли в деревне Березовка. По словам заявительницы, местные жители испытывают неудобства из-за шума и мусора. Анатолий Маркевич поручил сотрудникам центра гигиены и эпидемиологии, Госавтоинспекции проверить, соответствует ли площадка нормам и правилам. При необходимости он выедет на место и оценит ситуацию лично.

На прямую линию сегодня обратились более десяти человек. Большинство обратившихся - из Бреста. Были несколько звонков из Барановичей и района, по одному - из Ляховичского, Лунинецкого, Ивановского районов. "Некоторые проблемы удалось решить на месте. Отдельные вопросы ранее уже обсуждались, в том числе с моим участием. Они требуют более пристального внимания не только областных служб. Мы поговорили и с республиканскими подразделениями. Вместе стараемся найти компромисс, рациональное решение, которое устроит заявителя и не будет противоречить закону", - резюмировал Анатолий Маркевич.


БелТА

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской области в текущем году планируется выполнить капитальный ремонт 161 многоквартирного жилого дома. Такая информация прозвучала сегодня во время прямой...
 
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