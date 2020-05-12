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Бизнес сможет бесплатно проверить контрагентов до конца мая

12.05.2020 18:46 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Пользоваться сервисом бесплатно можно в интернет-банке по 31 мая включительно. Чуть позже он станет доступен и в мобильной версии. Механика проста: надо ввести УНП иназвание контрагента, а все остальное сделает система. Результаты проверки будут сгенерированы в течение нескольких минут и представлены в удобном формате. Бесплатный доступ к «Проверке контрагентов» открыт для всех, кто имеет расчетный счет в БПС-Сбербанке.

В банке поясняют, что решили запустить сервис с бесплатным периодом на фоне особенностей ведения бизнеса во время пандемии. В этот период цена ошибки может быть особенно высокой, что вынуждает проявлять осторожность по отношению к новым бизнес-контактам. Данные обстоятельства становятся объективными предпосылками для тщательного выбора партнера по сделке. Сервис открывает доступ к информации, которая может быть использована для принятия взвешенного решения.

«Проверка контрагента» позволяет получить сведения о существующих или потенциальных бизнес-партнерах. Так, система предоставляет сведения о регистрации и месте нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя, судебную историю, финансовую отчетность, а также данные об участии в госзакупках, задолженности перед бюджетом и наличии лицензий.

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БПС-Сбербанк предложил бизнесу до конца мая бесплатно проверить контрагентов. По нулевому тарифу банк исполнит до 5 запросов по юрлицам и индивидуальным...
 
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