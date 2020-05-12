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Лукашенко: Дадим работу всем, кто лишился заработка из-за коронавируса
12.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Увольнения неприемлимы. Нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить трудовые коллективы,
Еще один пример: национальная авиакомпания по объективным причинам сейчас не может работать на полную мощность, и ей необходима финансовая поддержка государства. Также из бюджета выделят деньги и регионам, а на местах уже определят, кто в них наиболее нуждается.
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Нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить трудовые коллективы, потребовал Александр Лукашенко от правительства.
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