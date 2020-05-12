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Лукашенко: Дадим работу всем, кто лишился заработка из-за коронавируса

12.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увольнения неприемлимы. Нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить трудовые коллективы, потребовал Александр Лукашенко от правительства. В качестве примера президент привел ресторанный бизнес. Некоторые заведения общепита переориентировались в условиях пандемии и организовали доставку еды на дом или предприятия, передает «МИР 24».

«Поддерживать будем тех граждан, которые сегодня нуждаются в поддержке. Если человек потерял работу или же у него нет работы, у нас достаточно вакансий, даже в Минске. И это непростое время человек должен спокойно прожить, утроившись на другую работу, может не совсем приемлемую и любимую им», – сказал президент Беларуси.

Еще один пример: национальная авиакомпания по объективным причинам сейчас не может работать на полную мощность, и ей необходима финансовая поддержка государства. Также из бюджета выделят деньги и регионам, а на местах уже определят, кто в них наиболее нуждается.



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Теги: Минск
 
 
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Нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить трудовые коллективы, потребовал Александр Лукашенко от правительства.
 
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