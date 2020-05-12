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Беларусь предлагает принять на уровне СНГ меры для защиты людей и экономики

12.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава белорусского МИД Владимир Макей предложил на уровне Содружества принять меры для защиты людей и экономики, передает «МИР 24».

Заявление дипломат сделал на заседании Совета министров иностранных дел СНГ. Оно проходило в формате онлайн-конференции. Макей отметил, что ранее оперативный план действий разработали в ЕАЭС. Стороны согласились, что борьба с пандемией не должна разорвать наработанные экономические связи с остальными странами Содружества.

«Мы ждем от исполнительного комитета СНГ, обладающего многолетним опытом координации работы отраслевых органов Содружества и серьезным профессиональным кадровым потенциалом, практических инициатив по налаживанию взаимодействия сторон. На мой взгляд, первоочередные шаги – это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживание их массового производства», – заявил Макей.

Он также сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли услугами в СНГ может быть подписано уже в этом году.



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Заявление на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в формате онлайн-конференции сделал глава белорусского МИД Владимир Макей.
 
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