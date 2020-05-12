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Беларусь предлагает принять на уровне СНГ меры для защиты людей и экономики
12.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава белорусского МИД Владимир Макей предложил на уровне Содружества принять меры для защиты людей и экономики, передает «МИР 24».
Заявление дипломат сделал на заседании
«Мы ждем от исполнительного комитета СНГ, обладающего многолетним опытом координации работы отраслевых органов Содружества и серьезным профессиональным кадровым потенциалом, практических инициатив по налаживанию взаимодействия сторон. На мой взгляд, первоочередные шаги – это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживание их массового производства», – заявил Макей.
Он также сообщил, что соглашение о зоне свободной торговли услугами в СНГ может быть подписано уже в этом году.
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Заявление на заседании Совета министров иностранных дел СНГ в формате онлайн-конференции сделал глава белорусского МИД Владимир Макей.
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