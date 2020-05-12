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Жуткая трагедия разыгралась в Могилеве

12.05.2020 20:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Один конфликт - две трагедии. Братский спор зашел слишком далеко и оставил 11-летнего мальчишку сиротой. Жуткая трагедия разыгралась в Могилеве. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 38-летнего местного жителя. В минувшее воскресенье два брата проводили время вместе, вероятно, празднуя хороший майский день. В это время в гости пришел ребенок одного из них. Следователи пока не рассказывают на какой почве между мужчинами возник конфликт, но старший из братьев ударил младшего ножом в плечо. Мальчишка побежал в дом к бабушке рассказать о произошедшем, она в свою очередь вызвала скорую помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть 37-летнего пострадавшего от потери крови. Подозреваемый задержан. К слову, он уже был судим за пьяную езду.

 
Теги: Могилев
 
 
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Один конфликт - две трагедии. Братский спор зашел слишком далеко и оставил 11-летнего мальчишку сиротой. Жуткая трагедия разыгралась в Могилеве. СК возбудил...
 
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