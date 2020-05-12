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Книгу замечаний и предложений обязаны выдать по первому требованию

12.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Обязанность ведения субъектами хозяйствования книги замечаний и предложений (далее — книга) предусмотрена Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц» (далее — Закон об обращениях граждан).

Книга предназначена для внесения замечаний (заявлений и жалоб) и (или) предложений о деятельности организации, индивидуального предпринимателя, качестве производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг (ст. 1 Закона об обращениях граждан).

Порядок выдачи, ведения и хранения книги установлен Положением о порядке выдачи, ведения и хранения книги замечаний и предложений, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2005 №285 (далее — Положение).
Так, согласно главе 3 Положения, книга ведется в организации, ее обособленных подразделениях, расположенных вне места нахождения организации, у индивидуального предпринимателя, а также в местах реализации ими товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с утвержденным перечнем и формой.

Информация о выданных субъектам хозяйствования книгах включается в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции. При этом фактический адрес места нахождения книги (книг) должен соответствовать адресу ее (их) места нахождения, содержащемуся в электронном банке данных (часть вторая п. 12 Положения).

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Закона об обращениях граждан и пунктом 2 Положения организация, индивидуальный предприниматель обязаны выдать книгу замечаний и предложений по первому требованию заявителя.

При этом запрещается требовать от гражданина предъявления документов, удостоверяющих личность, или объяснения причин, вызвавших необходимость внесения замечания и (или) предложения.

Более того, нет запрета на выдачу книги даже лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, то, что заявитель ничего не купил или не заказал, например, при посещении ресторана, тоже не является поводом отказать гражданину в выдаче книги замечаний и предложений.

Где именно находится книга замечаний и предложений, как правило, можно увидеть на доске информации для потребителей. В свою очередь, руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо обеспечить предъявление книги по первому требованию граждан либо обеспечить свободный доступ к книге, назначить ответственного за ее выдачу.

Отдел торговли и услуг горисполкома

НА ЗАМЕТКУ

За не выданную по первому требованию книгу замечаний и предложений нарушителю грозит предупреждение или штраф от 4 до 10 базовых величин — сейчас это от 108 до 270 рублей (ст. 9.24 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).
 
 
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Обязанность ведения субъектами хозяйствования книги замечаний и предложений (далее — книга) предусмотрена Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-3 «Об...
 
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