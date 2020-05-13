С 31 мая по 1 июля в рыболовных угодьях Минской области действует запрет на любительский и промысловый лов сома обыкновенного или сома европейского.

В период запрета случайно пойманная особь сома должна быть отпущена в естественную среду обитания в живом виде. В случае незаконной добычи сома, нарушитель будет подвергнут наказанию в виде административного штрафа, в размере до 50 базовых величин, а злостный нарушитель, может быть привлечен и к уголовной ответственности.

За каждую незаконно выловленную в период запрета особь сома обыкновенного нарушителю придется заплатить 12 базовых величин или 324 рубля.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь.

В случае, если вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-390-00-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.