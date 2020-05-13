В результате деятельности Минской региональной таможни в республиканский бюджет поступило 1316,24 миллионов белорусских рублей за первый квартал 2020 года, что почти на 30 миллионов больше, чем за аналогичный период 2019 года.

От всех поступивших таможенных доходов в бюджет, доля Минской региональной таможни составила 67,6%.

Одной из основных задач Минской региональной таможни определено снижение времени выпуска товаров. Как правило, выпуск экспортных деклараций занимает до 5 минут, а импортных до 2-х часов. Доля таких партий товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС составляет 73,3%, а для импортируемых товаров — 83,8%. Кроме того, ускорение совершения таможенных операций возможно благодаря автоматическому выпуску товаров.

В качестве примера можно привести пункт таможенного оформления «Молодечно», в котором продолжается эксперимент, связанный с автоматическим выпуском товаров при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита.

В целом 1671 транзитная декларация была выпущена автоматически, что составляет 73,25% от общего количества зарегистрированных в отчетном периоде транзитных деклараций в отношении товаров, к которым не применяются запреты и ограничения, следующих в адрес получателей Республики Беларусь.

Показатель доли партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превышает 10 минут в первом квартале 2020 повысился на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Минская региональная таможня не будет останавливаться на достигнутых результатах. На период второго квартала расставлены приоритеты и озвучены новые задачи для того, чтобы привнести ещё больший вклад в обеспечение экономических интересов государства.