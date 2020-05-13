Положение о порядке организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 18.02.2020 № 58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» и начнет действовать с 1 января 2021 г.

Сейчас порядок организации и деятельности студенческих отрядов, кроме общих для всех работников и нанимателей норм Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК), Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» и др., определяется:

— Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2012 № 181 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» (далее – Указ № 181);

— Инструкцией о порядке организации деятельности студенческих отрядов, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 07.06.2012 № 60;

— Инструкцией о порядке повышения тарифных ставок (окладов) участников студенческого отряда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2006 № 10 (далее – Инструкция № 10);

— Положением о порядке организации и финансировании временной трудовой занятости молодежи, обучающейся в учреждениях образования, в свободное от учебы время, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.06.2010 № 958.

Студенческий отряд – это добровольное объединение молодых граждан в количестве не менее 7 и не более 30 человек, получающих общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование, а также других категорий молодых граждан, изъявивших желание в свободное от учебы и работы время осуществлять трудовую деятельность сроком не менее 10 дней.

Студенческие отряды осуществляют деятельность в области образования, охраны окружающей среды, строительства, сельского хозяйства, а также в сфере оказания услуг в организациях, осуществляющих соответствующие виды деятельности (далее – принимающая организация).

Формирование студенческих отрядов осуществляется учреждениями образования, общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и его организационными структурами, другими молодежными общественными объединениями (далее – направляющие организации).

Важным моментом деятельности студенческих отрядов является обеспечение для студентов и учащихся безопасных условий труда, быта и отдыха. Согласно требованиям п.1.8. Указа № 181 для участников студенческих отрядов должны быть созданы здоровые и безопасные условия труда. Их обязаны обеспечить как принимающие организации, на объектах которых будут осуществлять свою деятельность студенческие отряды, так и направляющие организации, сформировавшие студенческие отряды.

Между сформировавшими студенческий отряд направляющей организацией и принимающей организацией в обязательном порядке должен заключаться договор, определяющий условия деятельности отряда с учетом требований трудового законодательства, в том числе по охране труда, а также обязательства принимающей организации по обеспечению условий размещения, питания, оплаты труда участников студенческого отряда.

Принимающая сторона обязана заключить с участниками студенческого отряда соответствующие трудовые или гражданско-правовые договоры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Зачисление в студенческий отряд студентов и учащихся учреждений образования производится согласно пункту 1.4 Указа № 181 при условии достижения ими возраста 14 лет, а также при условии отсутствия медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых видов деятельности (работ), подтвержденных медицинской справкой о состоянии здоровья.

Одним из условий зачисления в студенческий отряд является отсутствие у участника медицинских противопоказаний к выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности. Порядок проведения обязательного медицинского осмотра установлен Инструкцией о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74.

Согласно статье 272 ТК трудовой договор заключается с лицами, достигшими 16 лет. С письменного согласия одного из родителей (усыновителей, попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим 14 лет, только для выполнения легкой работы, которая не является вредной для его здоровья.

Виды работ, которые могут выполнять учащиеся в возрасте от 14 до 16 лет, а также нормы подъема и переноса тяжестей несовершеннолетними, определены постановлениями Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.10.2010 № 144 «Об установлении перечня легких видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет» и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 13.10.2010 № 134 «Об установлении предельных норм подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей вручную».

Так же при выполнении работ несовершеннолетними учащимися необходимо руководствоваться нормами постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.06.2013 № 67 «Об установлении списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

Для работников моложе 18 лет установлена сокращенная продолжительность рабочего времени: в возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 часов в неделю, а от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (статья 114 ТК).

Вести учет рабочего времени указанных работников необходимо по аналогии с требованиями, распространенными на основных работников.

Обучение безопасным методам и приемам работы, проведение стажировки, инструктажа и проверки знаний по охране труда с участниками студенческих отрядов проводятся принимающей организацией в соответствии с Инструкцией о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция) и постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 210 «О комиссиях для проверки знаний по вопросам охраны труда».

Принимающая организация должна обеспечить участников студенческих отрядов требуемой по нормам специальной одеждой и обувью, другими средствами индивидуальной защиты (Инструкция о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденная постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27.06.2019 № 30 «Об изменении постановления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 № 209», постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 208 «О нормах и порядке обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами»).

Участник студенческого отряда подлежит обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности».

Расследование несчастных случаев на производстве, происшедших с участниками отряда, проводится в соответствии с Правилами расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30 «О расследовании и учете несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Студенческий отряд должен быть обеспечен лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения согласно перечню вложений, входящих в аптечку первой помощи универсальную, и перечнем дополнительных вложений, входящих в аптечку первой помощи универсальную, установленным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 04.12.2014 № 80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации».

Оплату труда участников студенческого отряда осуществляют в соответствии с условиями оплаты труда, установленными в организациях, независимо от формы собственности, в которых студенческие отряды осуществляют свою деятельность (п. 1 Инструкции № 10).

Согласно ч. 2 подп. 1.7 п. 1 Указа № 181 принимающая организация должна обеспечить участников студенческого отряда работой с оплатой не ниже минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь.

Указом № 181 рекомендовано предоставлять льготы по местным налогам и сборам отдельным категориям юридических лиц, привлекающих к работам студенческие отряды.

Отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома.