Пару дней назад глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле приняла приглашение на карантинную вечеринку Quarantine Disco в роли диджея. В режиме реального времени выступление чиновницы транслировалось на Twitch: Винькеле ставила свои любимые треки, включая песни Бьорк, Майкла Джексона и русские хиты (даже «Антидепрессанты» «Ленинграда»!), и танцевала под них вместе со зрителями. Латыши увидеть министра в таком амплуа никак не рассчитывали – стрим посмотрело рекордное число пользователей.

