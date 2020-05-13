Запрет на одностороннее изменение договора, реальные суммы оплат и публичность: новый законопроект Нацбанка

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Все финансовые учреждения должны иметь сайт

Компании, которые оказывают белорусам услуги финансового характера должны будут в обязательном порядке иметь свой сайт. При этом структура сайта должна соответствовать требованиям Нацбанка и Министерства финансов, которые они вправе устанавливать отдельными нормативными актами. Эти требования будут относится к банкам, небанковским кредитно-финансовым организациям, лизинговым компаниям, микрофинансовым учреждениям и компаниям, торгующим на рынке Форекс.

В договоре указывать реальную стоимость услуг связи

Интересный пункт вносится в Закон о защите прав потребителей. Теперь поставщик финансовых услуг должен указывать в договоре (в том числе публичном) до начала оказания этой услуги информацию о стоимости услуг электросвязи, если она отличается от стоимости, установленной для телефонного соединения в договоре между потребителем (абонентом) и оператором электросвязи. Другими словами, регулятор хочет исключить случаи списания денег со счета после звонка на мобильные номера за консультацией по финансовым вопросам у недобросовестных компаний.

И еще одним пунктом регулятор запрещает брать повышенную плату с потребителя за звонки на такие номера, если этот звонок необходим, чтобы довести информацию о финансовой услуге до пользователя.

Принцип добросовестного оказания финансовых услуг



Новый законопроект предусматривает появления принципа добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг. Это значит, что компания или поставщик услуг должны учитывать экономические интересы и намерения потребителя. Запрещается любыми способами воздействовать на клиента, чтобы ввести в заблуждение относительно реальных условий финансовой сделки.

Действия (бездействие), не соответствующие принципу добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг, определяются Советом Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком.



Если будет принято решения, что финансовая компания нарушила этот принцип, то сделка может быть объявлена недействительной. При этом обязанность доказать добросовестность сделки лежит на потравщике финансовых услуг.

Спорные вопросы решает Центр

В Беларуси появится Центр по защите прав потребителей финансовых услуг (далее Ц. Он будет решать досудебные споры между потребителями и компаниями-поставщиками услуг, проводить медиации, рассматривать претензии потребителей. Полномочия Центра довольно широкие, но его решения могут быть обжалованы в суде.

Несправедливые договоры могут аннулироваться

Другое важное нововведение: договоры, которые хотя и не противоречат законодательству, но приводят или могут привести к значительному дисбалансу прав и обязанностей сторон по договору в ущерб экономическим интересам и намерениям потребителя и при этом у потребителя не было возможности участвовать в определении и влиять на содержание соответствующих условий договора, такие условия, как не соответствующие принципу добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг, могут быть изменены либо признаны недействительными Центром либо судом.

Больше никаких односторонних изменений договоров

Теперь банки и другие финансовые учреждения не смогут в одностороннем порядке менять условия договора. Это допускается только в случаях, предусмотренных законодательными актами, регулирующими соответствующие виды деятельности. А предложение об изменении условий договора должно направляться потребителю финансовых услуг способом, обеспечивающим персональное информирование потребителя.

При этом молчание не может признаваться волеизъявлением сторон по договору. Другими словами, историй в духе –«мы отправили предложение, а клиент ничего не ответил, значит автоматически согласился» – станет значительно меньше.

Поставщик финансовых услуг отвечает за действия третьих лиц

Законопроект предусматривает полную ответственность поставщика финансовых услуг по добросовестному ее исполнению, в том числе за действия третьих лиц. Так, сослаться на технический сбой по вине сторонних исполнителей (третьих лиц) уже не выйдет.

Компенсация в 1% за каждый день простоя

Еще одно интересное нововведение: за нарушение срока удовлетворения требований потребителя финансовых услуг, исполнитель финансовых услуг уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку в размере одного процента суммы требования потребителя финансовых услуг. Договором оказания финансовых услуг может быть установлен более высокий размер неустойки.

Также новый законопроект устанавливает целый свод правил по работе Центра, Ассоциаций участников финансового рынка а также Нацбанка и Министерства финансов в области защиты прав потребителей финансовых услуг, порядке подачи заявлений, обжалований и отмены решений госорганов. С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке. Общественное обсуждение продлится с 13 по 23 мая 2020.