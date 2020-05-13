Ситуация на потребительском рынке

Источник материала: Кричевская жизнь

В рамках контроля за состоянием потребительского рынка в апреле Комитетом подвергнуты мониторингу более 80 объектов розничной торговли. Практически во всех выявлены различные нарушения и недостатки.

В каждом втором магазине установлено превышение уровня торговых надбавок на те или иные группы продовольственных и непродовольственных товаров, что негативным образом отражается на уровне цен на них.

В некоторых магазинах выявлено отсутст­вие (либо недостаточное количест­во) в продаже отельных видов отечественных товаров, реализация товаров с истекшими сроками годности.

Большинство выявленных нарушений и недостатков после внесенных Комитетом рекомендаций уже устранено. В отношении отдельных субъектов возбуждены административные процессы.

Ю.Фролов,

первый заместитель

председателя Комитета.