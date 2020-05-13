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Ситуация на потребительском рынке

13.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В рамках контроля за состоянием потребительского рынка в апреле Комитетом подвергнуты мониторингу более 80 объектов розничной торговли. Практически во всех выявлены различные нарушения и недостатки.
В каждом втором магазине установлено превышение уровня торговых надбавок на те или иные группы продовольственных и непродовольственных товаров, что негативным образом отражается на уровне цен на них.
В некоторых магазинах выявлено отсутст­вие (либо недостаточное количест­во) в продаже отельных видов отечественных товаров, реализация товаров с истекшими сроками годности.
Большинство выявленных нарушений и недостатков после внесенных Комитетом рекомендаций уже устранено. В отношении отдельных субъектов возбуждены административные процессы.
Ю.Фролов,
первый заместитель
председателя Комитета.

 
 
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В рамках контроля за состоянием потребительского рынка в апреле Комитетом подвергнуты мониторингу более 80 объектов розничной торговли. Практически во всех
 
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