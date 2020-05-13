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Ситуация на потребительском рынке
13.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В рамках контроля за состоянием потребительского рынка в апреле Комитетом подвергнуты мониторингу более 80 объектов розничной торговли. Практически во всех выявлены различные нарушения и недостатки.
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В рамках контроля за состоянием потребительского рынка в апреле Комитетом подвергнуты мониторингу более 80 объектов розничной торговли. Практически во всех
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