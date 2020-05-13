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Нацбанк планирует усилить механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг
13.05.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Нацбанк выносит на общественное обсуждение проект закона «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей», сообщает пресс-служба Нацбанка.
Проектом закона предлагается:
– установить общие подходы к защите прав потребителей финансовых услуг, а также определить институциональную систему защиты их прав;
– закрепить принцип добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг и подходы к защите прав потребителей финансовых услуг в случае несоответствия данному принципу;
– определить возможность внесудебного порядка рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг, в том числе порядок создания и функционирования уполномоченной организации по защите прав потребителей финансовых услуг – Центра по защите прав потребителей финансовых услуг;
– уточнить компетенцию Национального банка и Министерства финансов в области защиты прав потребителей.
«Принятие закона позволит определить особенности правового регулирования порядка оказания финансовых услуг, информирования потребителей о них, а также будет способствовать формированию эффективного механизма защиты прав потребителей финансовых услуг», — говорится в сообщении.
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Нацбанк выносит на общественное обсуждение проект закона «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей», сообщает пресс-служба...
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