Нацбанк планирует усилить механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг

Источник материала: Ежедневник

Нацбанк выносит на общественное обсуждение проект закона «Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей», сообщает пресс-служба Нацбанка.

Проектом закона предлагается:

– установить общие подходы к защите прав потребителей финансовых услуг, а также определить институциональную систему защиты их прав;

– закрепить принцип добросовестного (ответственного) оказания финансовых услуг и подходы к защите прав потребителей финансовых услуг в случае несоответствия данному принципу;

– определить возможность внесудебного порядка рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг, в том числе порядок создания и функционирования уполномоченной организации по защите прав потребителей финансовых услуг – Центра по защите прав потребителей финансовых услуг;

– уточнить компетенцию Национального банка и Министерства финансов в области защиты прав потребителей.

«Принятие закона позволит определить особенности правового регулирования порядка оказания финансовых услуг, информирования потребителей о них, а также будет способствовать формированию эффективного механизма защиты прав потребителей финансовых услуг», — говорится в сообщении.