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О социальном обслуживании
13.05.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В ходе проверки ГУСО «Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Комитетом выявлен ряд различных нарушений при организации питания проживающих. В их числе:
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В ходе проверки ГУСО «Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Комитетом выявлен ряд различных нарушений при организации питания проживающих. В
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