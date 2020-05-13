О социальном обслуживании

Источник материала: Кричевская жизнь

В ходе проверки ГУСО «Рестянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Комитетом выявлен ряд различных нарушений при организации питания проживающих. В их числе:

несоблюдение натуральных норм и соответствующих рационов, нарушения технологии приготовления блюд, списание продуктов питания на временно отсутст­вующих в интернате граждан и иные.

В учреждении выявлены также нарушения при осуществлении государственных закупок, финансовой дисциплины, в том числе незаконное получение средств бюджета.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных к ­ответственности.