﻿ Узнали у птицевода, как дачнику правильно выбрать курицу на лето. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Узнали у птицевода, как дачнику правильно выбрать курицу на лето

13.05.2020 13:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Если вы давно подумывали завести на даче курицу, чтобы каждый день есть «домашние» яйца, май для такого начинания — самое подходящее время. Как выбрать птицу, рассказал владелец личного подсобного хозяйства kura.by, Сергей Квиткевич.

Предположим, у нас семья из четырех человек. Мы планируем на лето на даче завести куриц. Какую птицу взять, чтобы часто неслась?

— Есть куры породистые, а есть продуктивные, так называемые гибриды — или кроссы. Птицефабрики содержат продуктивные породы. Это специально выведенная птица, которая рассчитана либо на высокую яйценосность, либо на высокий набор веса. А породистые курочки — это те, к которым все привыкли. Как у наших бабушек — ходят по улице, зернышки клюют, червячков ищут, живут с петушком, в своих вольерах, яйца откладывают, сами высиживают. Но у них неоправданно высокая цена для летнего содержания.

А если нужна курица, предназначенная для быстрого набора веса для мяса?

— Такие породы существуют, они называются бройлерные кроссы. У нас в Беларуси распространены Рос-308 и Кооб-500. Фабрики их держат от полутора до двух месяцев, и при хорошем содержании птицы успевают набрать вес даже до 4,5 кг. При уличном содержании — то есть выгульном — обычно курица такого веса не набирает. Поэтому, чтобы получить хороший результат, лучше обеспечить им правильное питание и клеточное содержание, чтобы ограничить их подвижность.

Есть ли птицы, которые и яйца дают, и на мясо хороши?

— Есть такие породы, мясояичного направления, но золотой середины здесь, наверное, не будет. Птица начинает нести яйцо месяцев с 4,5 — 5. До этого времени надо ее кормить, держать. А смысл ее держать на убой, если она начала яйца нести? И, кстати, яйца у них обычно мельче, чем у продуктивных пород, несут они их реже, набор веса происходит медленнее, доходит в среднем до 2−2,5 кг. Для сравнения, у бройлерных кроссов вес за 2 месяца может доходить до 4 кг и выше. Кур мясояичного направления нужно держать до 4 месяцев минимум, но в 4 месяца они еще не несутся.

Если определились завести на даче курицу для яиц, какую породу выбрать?

— Одни из самых продуктивных пород яичного направления — Хайсексы, Хайлайны, их обычно держат птицефабрики. У них очень высокая яйценосность: 320 и 340 яиц в год с одной птицы соответственно. Но они предназначены клеточного содержания. Чтобы обеспечить такие высокие показатели, лучше их содержать в клетках в закрытом помещении, обеспечив приток свежего воздуха и правильное кормление. Они могут и на улице жить, будут нести меньше яиц.

Еще есть хорошие породы — Чешский доминант и Леггорн. Они сами крупнее, яйца несут крупнее. У них тоже высокая яйценосность — 320 и 290 яиц в год соответственно. С этими породами немножко попроще. Они предназначены и для клеточного содержания, и для уличного. В первом случае они несут значительно больше яиц. Но даже при уличном содержании яйценосность у них выше, чем у породистых кур.

Как визуально оценить курицу при покупке?

— Прежде всего птичке надо в глазки посмотреть. У нее должен быть живой блеск в глазах. Курицы очень любопытные, постоянно в движении — активность должна быть. А когда птица вялая — это первый признак того, что с ней что-то не в порядке. Перышки должны быть не лохматые — перо должно облегать птицу, а не торчать во все стороны. Лысины, проплешины у молодых птиц не допустимы. У несушек — уже немного другое дело. Но никто ж не будет покупать себе на содержание старых птиц.

Какого возраста птицу лучше брать в мае, чтобы неслась уже в начале лета?

— Лучший возраст при покупке птицы — от 120−130 дней. В зависимости от условий содержания, у них в это время яйценосность начинается. Но если у птицы плохие корма, плохое содержание, она начнет нестись позже, и яйца мельче будут. Если у птицы все в порядке, она несется по своим нормативам. И еще я бы посоветовал у незнакомых не покупать птицу, которая уже несется. Потому что птица — создание стрессовое. Если она уже несется, и ее перевези в другое место или даже просто корм поменять, то неделю или две она вообще может не нестись. Если ее собака, кот, ястреб, дети напугают — она тоже может не нестись. То есть если взять птицу, то с большой долей вероятности неделю-две она не будет нестись. Поэтому лучше взять молодую, которая еще не начала нестись, по которой точно видно, что она не старая. А такую всегда видно — по гребешкам, лапам, натоптышам на ногах. Пускай она поживет в ваших условиях, привыкнет ко всему, и через 2−3 недели она занесется.

Сколько кур оптимально взять на одну семью?

— Это вопрос потребления. Сколько вам яиц нужно получить? 10 куриц с хорошей яйценосностью при хороших условиях содержания и правильном кормлении несут около 9 яиц в день. Вот и считайте. Я рекомендую начинать с пяти кур. При нормальном содержании это 4−5 яиц в день. И вы свою семью из 4 человек обеспечите. А, к примеру, заводить одну-две курицы неэффективно — лучше пару попугаев взять. И не надо очеловечивать куриц. Потому что потом из них надо будет бульон делать или котлеты. Если человек возьмет одну курицу, он ее очеловечит. У вас же никогда не было мысли кота домашнего съесть или собаку? И по времени ухода будет что одна, что десять. По расходам — они тоже будут очень близки.

Где можно купить кур?

— Немало предложений в интернете. Можно купить на птичем рынке в Ждановичах. А еще кур фабрики продают. Птицу можно купить в среднем от 10 до 12 рублей.

Как ухаживать за птицей и что с ней делать, когда лето закончится, мы расскажем вам во второй части материала.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фермер рассказал, какую породу курицы выбрать для дачи на лето.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виртуальный музей лицея отмечен наградой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика