Узнали у птицевода, как дачнику правильно выбрать курицу на лето

Источник материала: Tut.by

Если вы давно подумывали завести на даче курицу, чтобы каждый день есть «домашние» яйца, май для такого начинания — самое подходящее время. Как выбрать птицу, рассказал владелец личного подсобного хозяйства kura.by, Сергей Квиткевич.

Предположим, у нас семья из четырех человек. Мы планируем на лето на даче завести куриц. Какую птицу взять, чтобы часто неслась? — Есть куры породистые, а есть продуктивные, так называемые гибриды — или кроссы. Птицефабрики содержат продуктивные породы. Это специально выведенная птица, которая рассчитана либо на высокую яйценосность, либо на высокий набор веса. А породистые курочки — это те, к которым все привыкли. Как у наших бабушек — ходят по улице, зернышки клюют, червячков ищут, живут с петушком, в своих вольерах, яйца откладывают, сами высиживают. Но у них неоправданно высокая цена для летнего содержания.

А если нужна курица, предназначенная для быстрого набора веса для мяса? — Такие породы существуют, они называются бройлерные кроссы. У нас в Беларуси распространены Рос-308 и Кооб-500. Фабрики их держат от полутора до двух месяцев, и при хорошем содержании птицы успевают набрать вес даже до 4,5 кг. При уличном содержании — то есть выгульном — обычно курица такого веса не набирает. Поэтому, чтобы получить хороший результат, лучше обеспечить им правильное питание и клеточное содержание, чтобы ограничить их подвижность.

Есть ли птицы, которые и яйца дают, и на мясо хороши? — Есть такие породы, мясояичного направления, но золотой середины здесь, наверное, не будет. Птица начинает нести яйцо месяцев с 4,5 — 5. До этого времени надо ее кормить, держать. А смысл ее держать на убой, если она начала яйца нести? И, кстати, яйца у них обычно мельче, чем у продуктивных пород, несут они их реже, набор веса происходит медленнее, доходит в среднем до 2−2,5 кг. Для сравнения, у бройлерных кроссов вес за 2 месяца может доходить до 4 кг и выше. Кур мясояичного направления нужно держать до 4 месяцев минимум, но в 4 месяца они еще не несутся.

Если определились завести на даче курицу для яиц, какую породу выбрать? — Одни из самых продуктивных пород яичного направления — Хайсексы, Хайлайны, их обычно держат птицефабрики. У них очень высокая яйценосность: 320 и 340 яиц в год с одной птицы соответственно. Но они предназначены клеточного содержания. Чтобы обеспечить такие высокие показатели, лучше их содержать в клетках в закрытом помещении, обеспечив приток свежего воздуха и правильное кормление. Они могут и на улице жить, будут нести меньше яиц. Еще есть хорошие породы — Чешский доминант и Леггорн. Они сами крупнее, яйца несут крупнее. У них тоже высокая яйценосность — 320 и 290 яиц в год соответственно. С этими породами немножко попроще. Они предназначены и для клеточного содержания, и для уличного. В первом случае они несут значительно больше яиц. Но даже при уличном содержании яйценосность у них выше, чем у породистых кур.

Как визуально оценить курицу при покупке? — Прежде всего птичке надо в глазки посмотреть. У нее должен быть живой блеск в глазах. Курицы очень любопытные, постоянно в движении — активность должна быть. А когда птица вялая — это первый признак того, что с ней что-то не в порядке. Перышки должны быть не лохматые — перо должно облегать птицу, а не торчать во все стороны. Лысины, проплешины у молодых птиц не допустимы. У несушек — уже немного другое дело. Но никто ж не будет покупать себе на содержание старых птиц.

Какого возраста птицу лучше брать в мае, чтобы неслась уже в начале лета? — Лучший возраст при покупке птицы — от 120−130 дней. В зависимости от условий содержания, у них в это время яйценосность начинается. Но если у птицы плохие корма, плохое содержание, она начнет нестись позже, и яйца мельче будут. Если у птицы все в порядке, она несется по своим нормативам. И еще я бы посоветовал у незнакомых не покупать птицу, которая уже несется. Потому что птица — создание стрессовое. Если она уже несется, и ее перевези в другое место или даже просто корм поменять, то неделю или две она вообще может не нестись. Если ее собака, кот, ястреб, дети напугают — она тоже может не нестись. То есть если взять птицу, то с большой долей вероятности неделю-две она не будет нестись. Поэтому лучше взять молодую, которая еще не начала нестись, по которой точно видно, что она не старая. А такую всегда видно — по гребешкам, лапам, натоптышам на ногах. Пускай она поживет в ваших условиях, привыкнет ко всему, и через 2−3 недели она занесется.

Сколько кур оптимально взять на одну семью? — Это вопрос потребления. Сколько вам яиц нужно получить? 10 куриц с хорошей яйценосностью при хороших условиях содержания и правильном кормлении несут около 9 яиц в день. Вот и считайте. Я рекомендую начинать с пяти кур. При нормальном содержании это 4−5 яиц в день. И вы свою семью из 4 человек обеспечите. А, к примеру, заводить одну-две курицы неэффективно — лучше пару попугаев взять. И не надо очеловечивать куриц. Потому что потом из них надо будет бульон делать или котлеты. Если человек возьмет одну курицу, он ее очеловечит. У вас же никогда не было мысли кота домашнего съесть или собаку? И по времени ухода будет что одна, что десять. По расходам — они тоже будут очень близки.

Где можно купить кур? — Немало предложений в интернете. Можно купить на птичем рынке в Ждановичах. А еще кур фабрики продают. Птицу можно купить в среднем от 10 до 12 рублей.

Как ухаживать за птицей и что с ней делать, когда лето закончится, мы расскажем вам во второй части материала.