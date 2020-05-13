Виртуальный музей лицея отмечен наградой

Министерством образования совместно с Республиканским институтом профессионального образования на сайтах учреждений профессионального образования проводился республиканский конкурс виртуальных музеев «Великая Победа:75 мирных лет!».
В номинации «Виртуальный музей» Дипломом I степени Министерства образования Республики Беларусь награжден музей «Дорогами Победы» Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея. Группу создателей музея представляют: педагог-организатор Наталия Цветкова, заместитель директора по воспитательной работе Жанна Федорович, участники Школы лидера лицея, инженер-программист Самуил Полтаракевич.
Совершить экскурсию в виртуальный музей лицея можно на сайте Ивьевского ГСПЛ.
И. БУТУРЛЯ.