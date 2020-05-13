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Виртуальный музей лицея отмечен наградой

13.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Министерством образования совместно с Республиканским институтом профессионального образования на сайтах учреждений профессионального образования проводился республиканский конкурс виртуальных музеев  «Великая Победа:75 мирных лет!».
В номинации «Виртуальный музей» Дипломом  I степени Министерства образования Республики Беларусь награжден  музей «Дорогами Победы» Ивьевского государственного сельскохозяйственного профессионального лицея. Группу создателей музея представляют: педагог-организатор Наталия Цветкова, заместитель директора по воспитательной работе Жанна Федорович, участники Школы лидера лицея, инженер-программист Самуил Полтаракевич.

Совершить экскурсию в виртуальный музей лицея можно на сайте Ивьевского ГСПЛ.

И. БУТУРЛЯ.

 
 
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Министерством образования совместно с Республиканским институтом профессионального образования на сайтах учреждений профессионального...
 
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