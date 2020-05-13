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В Беларуси одобрили меры поддержки предприятий

13.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупным предприятиям Беларуси окажут финансовую поддержку. Для каждого разработали индивидуальный план. Об этом заявил премьер-министр республики Сергей Румас на заседании Совета министров, передает телеканал «МИР 24».

«Главное – максимально сохранить работоспособность предприятий. Там, где будет совсем плохо, при условии достаточности принятых на местах мер государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи», – заявил Румас.



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Для каждого разработали индивидуальный план.
 
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