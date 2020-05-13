В Беларуси одобрили меры поддержки предприятий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупным предприятиям Беларуси окажут финансовую поддержку. Для каждого разработали индивидуальный план. Об этом заявил премьер-министр республики Сергей Румас на заседании Совета министров, передает телеканал «МИР 24».

«Главное – максимально сохранить работоспособность предприятий. Там, где будет совсем плохо, при условии достаточности принятых на местах мер государство окажет посильную помощь, чтобы максимально сохранить трудовые коллективы и наработанные экономические связи», – заявил Румас.