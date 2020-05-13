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Начат прием документов по выдвижению представителей в состав городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
13.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Прием документов по выдвижению представителей в состав городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется по 17 мая 2020 г. включительно по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет № 30.
График приема:
Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00
16 и 17 мая прием документов будет осуществляться в каб. № 15а (первый этаж) с 8.30 до 17.00. Перерыв на обед с 13.30 до 14.00.
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Начат прием документов по выдвижению представителей в состав городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
Прием документов по выдвижению представителей в состав городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется по 17 мая 2020 г....
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