Начат прием документов по выдвижению представителей в состав городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

Источник материала: Пинский Вестник

Прием документов по выдвижению представителей в состав городской избирательной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь осуществляется по 17 мая 2020 г. включительно по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, кабинет № 30.

График приема:

Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

16 и 17 мая прием документов будет осуществляться в каб. № 15а (первый этаж) с 8.30 до 17.00. Перерыв на обед с 13.30 до 14.00.