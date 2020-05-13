Ночные заморозки ожидаются в Беларуси

Заморозки до минус 4-6 прогнозируют белорусские синоптики до конца нынешней недели.

Температура воздуха по ночам с 13 по 15 мая опустится до 4 градусов ниже нуля, днем – от 9 до 15 с плюсом. На северо-западе страны возможны кратковременные дожди.

МЧС страны предупреждает, что резкое снижение температур может вызвать повреждение сельскохозяйственных культур и снижение урожая. Гражданам рекомендуют для защиты растений от заморозков укрыть их полимерной пленкой или спанбондом.

Синоптики сообщают, что лето в 2020 году в Беларуси будет очень жарким. Это связано с глобальным потеплением и увеличением количества парниковых газов в атмосфере.