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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси

13.05.2020 14:12 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Заморозки до минус 4-6 прогнозируют белорусские синоптики до конца нынешней недели.

Температура воздуха по ночам с 13 по 15 мая опустится до 4 градусов ниже нуля, днем – от 9 до 15 с плюсом. На северо-западе страны возможны кратковременные дожди.

МЧС страны предупреждает, что резкое снижение температур может вызвать повреждение сельскохозяйственных культур и снижение урожая. Гражданам рекомендуют для защиты растений от заморозков укрыть их полимерной пленкой или спанбондом.

Синоптики сообщают, что лето в 2020 году в Беларуси будет очень жарким. Это связано с глобальным потеплением и увеличением количества парниковых газов в атмосфере.

О том, что в стране ожидается похолодание, ранее сообщали в Белгидрометцентре.

 
 
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Заморозки до минус 4-6 прогнозируют белорусские синоптики до конца нынешней недели.
 
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