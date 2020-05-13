Появился бот, показывающий, сколько человек умерло от COVID-19 в разных районах Беларуси

Источник материала: KYKY

Минздрав по-прежнему не дает статистику по эпидемии в Беларуси с разбивкой по районам – называет только общие цифры. Поэтому авторы телеграм-канала « Инфекционка » запустили телеграм-бот, который позволит узнать число случаев заражения, смертей и выздоровевших от COVID-19 в конкретном регионе Беларуси.

Как всё работает

Все просто: переходите по ссылке , жмете кнопку Start и выбираете область, сводку по которой вам нужно узнать, и ждете – через пару секунд бот вам ответит.

Можно ли верить этому боту?

Все данные, которыми обладает бот, берутся из официальной статистики Минздрава и СМИ, к которым есть доверие. Эта информация дополняется каждый день (если что-то вызовет у вас сомнения, авторы пришлют вам ссылку на источник). Или смотрите здесь – там карта, где указана полная информация по всем областям и регионам Беларуси, которую удалось собрать.

Комментарий авторов

«В нашей стране до сих пор не создана единая база с актуальными детализированными данными распространения COVID-19, – объясняют свою идею ведущие канала. – Мы постарались собрать все цифры в одном месте и обновляем их, как только нам становится известно о новых случаях инфицирования, смертях и тех, кто выздоровел».

Кроме того, создателям бота можно помочь: присылать им в чат сообщения о достоверных заражениях/летальных исходах/излечениях от инфекции в регионах Беларуси. Так картинка по эпидемии в Беларуси станет более реальной, убеждены они.

Это важно:

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

Обложка: Dmitry Listov, 2D Among Us .