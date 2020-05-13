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Появился бот, показывающий, сколько человек умерло от COVID-19 в разных районах Беларуси
Источник материала: KYKY>
Минздрав по-прежнему не дает статистику по эпидемии в Беларуси с разбивкой по районам – называет только общие цифры. Поэтому авторы телеграм-канала «
Как всё работает
Все просто: переходите по
Можно ли верить этому боту?
Все данные, которыми обладает бот, берутся из официальной статистики Минздрава и СМИ, к которым есть доверие. Эта информация дополняется каждый день (если что-то вызовет у вас сомнения, авторы пришлют вам ссылку на источник). Или смотрите
Комментарий авторов
«В нашей стране до сих пор не создана единая база с актуальными детализированными данными распространения COVID-19, – объясняют свою идею ведущие канала. – Мы постарались собрать все цифры в одном месте и обновляем их, как только нам становится известно о новых случаях инфицирования, смертях и тех, кто выздоровел».
Кроме того, создателям бота можно помочь:
Это важно:
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива
Также для медработников есть
Обложка: Dmitry Listov,
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