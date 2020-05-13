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Кому могут продлить сроки самоизоляции в Беларуси?
Источник материала: БДГ
Срок самоизоляции могут продлить или сократить, правила для таких мер утвердили в министерстве здравоохранения.
Постановление Минздрава от 8 мая, устанавливающее правила самоизоляции,
Согласно с пунктами документа, сроки самоизоляции продлеваются для граждан, находящихся в Беларуси в следующих случаях:
Срок самоизоляции могут сократить прибывшим из-за границы и иностранцам, если:
Напомним, 4 апреля была принята инструкция
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Срок самоизоляции могут продлить или сократить, правила для таких мер утвердили в министерстве здравоохранения.
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