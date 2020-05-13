Кому могут продлить сроки самоизоляции в Беларуси?

Срок самоизоляции могут продлить или сократить, правила для таких мер утвердили в министерстве здравоохранения.

Постановление Минздрава от 8 мая, устанавливающее правила самоизоляции, опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно с пунктами документа, сроки самоизоляции продлеваются для граждан, находящихся в Беларуси в следующих случаях:

если лабораторное исследование показало повторный положительный результат на инфекцию COVID-19 у контакта 1 уровня;

лабораторное исследование показало повторный положительный результат у инфицированного COVID-19;

медицинское освидетельствование лица – контакта 1 уровня с инфицированными COVID-19 лицами в последний день установленного периода самоизоляции еще не завершено.

Срок самоизоляции могут сократить прибывшим из-за границы и иностранцам, если:

гражданин приехал для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях здравоохранения;

организация, находящаяся на территории Беларуси, ходатайствует об этом в отношении иностранных специалистов, приехавших для выполнения работ или услуг;

отрицательный тест на COVID-19 при условии, что он сделан не позднее двух суток до даты пересечения границы.