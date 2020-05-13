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Кому могут продлить сроки самоизоляции в Беларуси?

13.05.2020 15:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Срок самоизоляции могут продлить или сократить, правила для таких мер утвердили в министерстве здравоохранения.

Постановление Минздрава от 8 мая, устанавливающее правила самоизоляции, опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно с пунктами документа, сроки самоизоляции продлеваются для граждан, находящихся в Беларуси в следующих случаях:

  • если лабораторное исследование показало повторный положительный результат на инфекцию COVID-19 у контакта 1 уровня;
  • лабораторное исследование показало повторный положительный результат у инфицированного COVID-19;
  • медицинское освидетельствование лица – контакта 1 уровня с инфицированными COVID-19 лицами в последний день установленного периода самоизоляции еще не завершено.

Срок самоизоляции могут сократить прибывшим из-за границы и иностранцам, если:

  • гражданин приехал для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в организациях здравоохранения;
  • организация, находящаяся на территории Беларуси, ходатайствует об этом в отношении иностранных специалистов, приехавших для выполнения работ или услуг;
  • отрицательный тест на COVID-19 при условии, что он сделан не позднее двух суток до даты пересечения границы.

Напомним, 4 апреля была принята инструкция «О взаимодействии органов государственного управления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции». Согласно документу, ГПГ, Минздрав и МВД должны контролировать граждан, прибывших в Беларусь.

 
 
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Срок самоизоляции могут продлить или сократить, правила для таких мер утвердили в министерстве здравоохранения.
 
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