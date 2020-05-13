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Очередная партия медсредств отправлена в Беларусь из Китая
13.05.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
http://china.mfa.gov.by
Утром 13 мая из Пекина в Минск вылетел очередной самолет со средствами медицинского назначения, сообщили в белорусском посольстве в Пекине.
Общий объем груза составил около 100 м3, вес – более 10 тонн.
Более половины объема груза на текущем рейсе составили средства медицинского назначения – аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства.
Всего за март-май 2020 года из Китая в Беларусь было направлено более 90 тонн различных средств медицинского назначения, включая помощь от правительства КНР, регионов и субъектов хозяйствования, а также закупленные белорусскими компаниями медицинские изделия.
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Утром 13 мая из Пекина в Минск вылетел очередной самолет со средствами медицинского назначения, сообщили в белорусском посольстве в Пекине.
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