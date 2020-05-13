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Экобизнес вместе с Белинвестбанком. Как начать свое #экодело?

13.05.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Сегодня многие люди стараются вести более осознанный и экологичный образ жизни. Ответственность, разумное потребление, безотходное производство – не просто модный тренд, а скорее необходимость. Большинство мировых брендов активно внедряют экологическую политику, и белорусские компании – не исключение. Экобизнес и «зеленые» инициативы – это то, что сейчас интересно, важно и нужно всем нам.

Какой бизнес можно считать экологичным? Почему осознанное поведение выгоднее? Как существуют экобизнесы в Беларуси? С чего начать свое небольшое «зеленое» дело и вырастить его в нечто большее? Ответы на эти и многие другие вопросы поможет найти Белинвестбанкпервый ЭкоЛогичный банк в Беларуси.

В мае в инстаграм-аккаунте Белинвестбанка @belinvestbank будет организована серия прямых эфиров, во время которых представители малого бизнеса поделятся своим собственным «живым» опытом ведения экобизнеса в Беларуси. А рассказать им действительно есть о чем! Помимо лайфхаков о том, как поставить на «поток» экологичное производство, открыть магазин и вывести продукт на новую ступень развития, представители бизнеса расскажут о мотивационных предпосылках к занятию #экоделом, почему важно заниматься тем, что несет не только финансовую выгоду, но и общественную пользу.

Трое известных белорусских телеведущих возьмут интервью у владельцев «зеленых» компаний в прямом эфире:

14 мая в 18:00

КАК И ЗАЧЕМ НАЧИНАТЬ ЭКОБИЗНЕС В БЕЛАРУСИ

В первом прямом эфире телеведущий и блогер Артем Астровлян @ astrovlian поговорит с экспертом экобизнеса @eco.sneki.by о вкусном и полезном – производстве экодесертов.

21 мая в 18:00

МОЖЕТ ЛИ МОДА БЫТЬ ЭКОЛОГИЧНОЙ
Телеведущий и блогер Жан Сенкевич @j_senkevich обсудит с экспертом экобизнеса @shkf.minsk вопросы экологичности моды и возможности сочетать несочетаемое – разумное потребление и заработок.

28 мая в 18:00

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ЭКОБИЗНЕСА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В завершение серии прямых эфиров телеведущий и блогер Денис Курьян @denis_kurjan на примере экобизнеса @ecobags.by, специализирующегося на производстве дизайнерских экосумок и шоперов, расскажет, почему экологичный бизнес – это всегда дороже и как объяснить потребителю, за что он платит.  

Присоединяйтесь к аккаунту Белинвестбанка в Instagram, смотрите прямые эфиры с экспертами и делитесь собственным опытом на пути к ЭкоЛогичности своей жизни. Но главное – помните: даже самое большое #экодело начинается с маленького шага, который вы можете сделать прямо сейчас!

Станьте частью ЭкоСистемы Белинвестбанка.
#будьэкологичным вместе с нами.

ОАО «Белинвестбанк» – один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. Имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. Огромный опыт и традиции, накопленные за 28-летнюю историю развития, Белинвестбанк успешно сочетает с внедрением современных практик ведения бизнеса, технологичностью и инновациями. Его деятельность как первого ЭкоЛогичного банка страны направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.

Банк предоставляет своим клиентам современные каналы дистанционного обслуживания, широчайшие возможности торгового финансирования, специальные программы, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса (как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей), а также программы для более узкого сегмента – женского бизнеса, стартап-компаний и студенчества, – программы лояльности и бонусы, уникальные сервисы, пользоваться которыми могут не только клиенты банка, но и все, кому это необходимо. Банк оказывает финансовую поддержку «зеленым» проектам, развивающим экологические инициативы. Только за последние три года были профинансированы проекты, связанные с производством экологически чистых материалов, развитием альтернативных источников энергии – это и строительство ветроэнергетической установки, и ряд проектов в сфере гелиоэнергетики, где получение электрической энергии осуществляется за счет энергии солнца.

Получить дополнительную информацию о продуктах и услугах Белинвестбанка можно при помощи сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка и в системе «Интернет-банкинг», а также в Контакт-центре по телефонам: 146 или +375 17 239-02-39. 

 
 
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Экобизнес и «зеленые» инициативы – это то, что сейчас интересно, важно и нужно всем нам. В мае в инстаграм-аккаунте Белинвестбанка @belinvestbank будет организована...
 
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