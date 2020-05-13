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Сразу два крупных цеха по производству сигарет выявили правоохранители в России и Чехии

13.05.2020 20:18 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Каждое из подпольных производств работало на свой регион. Технологическую линию обнаружили в одном из ангаров Ленинградской области, где, помимо производства и расфасовки, хранилось более 40 тонн табака, миллион акцизных марок и свыше 200 тысяч сигарет. Куда более масштабное предприятие работало в Чехии. Считается, что две производственные линии занимались поставками товара в еврозону. На территории подпольной фабрики полиция изъяла 32 млн. сигарет и 85 тонн табак. Масштабы тайных предприятий оценил Владимир Королев. 

Город Тосно, пригород Санкт-Петербурга. Именно здесь полицейские обнаружили подпольный цех - технологическую линию по производству поддельных сигарет. За высоким забором производились именитые бренды, после продукция маркировалась акцизами и шла на продажу, как оригинальный товар. Сейчас марки на экспертизе. 

Полицейские обнаружили более 40 тонн табачного сырья, 230 тысяч  единиц сигарет, а также свыше 1 млн. акцизных марок с признаками подделки. Сейчас образцы акциза направлены на экспертизу.

Следователями возбуждено уголовное дело за изготовление и сбыт акцизных марок для маркировки табачных изделий. Фигурантам грозит крупный штраф или тюремное заключение. 

А это кадры из Чехии. Здесь правоохранители также вышли на поддельный завод по производству сигарет, где работали 2 производственные линии. Изъяты 32,5 млн. сигарет и более 85 тонн табака. Считается, что товар предназначался для польского рынка. На производстве во время рейда задержаны 2 десятка человек – граждане Украины, Словакии, Польши, Венгрии и Румынии. Выйти на подпольный цех удалось случайно – полицейские вели преступную группу, которая грабила фуры. Эта нить и привела к еще одному преступному бизнесу. Также подозреваемым было предъявлено обвинение в контрабанде 1,5 млн. сигарет без акцизных марок. 

 
 
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Каждое из подпольных производств работало на свой регион. Технологическую линию обнаружили в одном из ангаров Ленинградской области, где, помимо производства и...
 
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