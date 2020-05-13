|
Появились подробности ДТП в Гродненском районе с участием грузового МАЗа
Источник материала: БTКак сообщает дорожная милиция, машина оказалась в кювете, а его водитель вылетел через лобовое стекло. Авария произошла около полудня на автодороге Барановичи - Волковыск - Гродно. 43-летний шофер грузовика по какой-то причине съехал в кювет, далее - в поле и мелиоративный канал. От удара об откос канала мужчину выбросило через лобовое стекло. В больнице его осмотрели медики и отпустили домой. Известно, что МАЗ оборудован цистерной для перевозки воды. Причины опасного маневра пока неустановлены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает дорожная милиция, машина оказалась в кювете, а его водитель вылетел через лобовое стекло. Авария произошла около полудня на автодороге Барановичи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)