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Появились подробности ДТП в Гродненском районе с участием грузового МАЗа

13.05.2020 20:05 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как сообщает дорожная милиция, машина оказалась в кювете, а его водитель вылетел через лобовое стекло. Авария произошла около полудня на автодороге Барановичи - Волковыск - Гродно.  43-летний шофер грузовика по какой-то причине съехал в кювет, далее - в поле и мелиоративный канал. От удара об откос канала мужчину выбросило через лобовое стекло. В больнице его осмотрели медики и отпустили домой. Известно, что МАЗ оборудован цистерной для перевозки воды. Причины опасного маневра пока неустановлены. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Как сообщает дорожная милиция, машина оказалась в кювете, а его водитель вылетел через лобовое стекло. Авария произошла около полудня на автодороге Барановичи...
 
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