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Германия и Австрия планируют полностью открыть границу с 15 июня

13.05.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Власти Австрии и Германии планируют полностью открыть границу между странами с 15 июня.

С 13 мая между Германией и Австрией открыли мелкие пограничные переезды. Ими могут пользоваться жители приграничных регионов в районе Баварии и Верхней Австрии.

Далее будут открываться пограничные переезды в австрийских Зальцбурге и Тироле, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы с 15 июня в Европе был режим свободного проезда», - заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. Получится это или нет, будет, по его словам, зависеть от эпидемиологической ситуации и от переговоров с партнерами по ЕС: «Это является ключевыми критериями». Что касается закрытия границ с третьими странами, то оно остается в силе, «как рекомендовала Еврокомиссия», добавил глава МВД ФРГ.

 
 
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Власти Австрии и Германии планируют полностью открыть границу между странами с 15 июня.
 
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