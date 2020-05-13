Германия и Австрия планируют полностью открыть границу с 15 июня

Источник материала: Ежедневник

Власти Австрии и Германии планируют полностью открыть границу между странами с 15 июня.

С 13 мая между Германией и Австрией открыли мелкие пограничные переезды. Ими могут пользоваться жители приграничных регионов в районе Баварии и Верхней Австрии.

Далее будут открываться пограничные переезды в австрийских Зальцбурге и Тироле, передает ТАСС .

«Мы хотим, чтобы с 15 июня в Европе был режим свободного проезда», - заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер. Получится это или нет, будет, по его словам, зависеть от эпидемиологической ситуации и от переговоров с партнерами по ЕС: «Это является ключевыми критериями». Что касается закрытия границ с третьими странами, то оно остается в силе, «как рекомендовала Еврокомиссия», добавил глава МВД ФРГ.