На Международный день семьи в Пинске ограничат продажу алкоголя

Источник материала: Пинский Вестник

15 мая 2020 г. в розничных торговых объектах Пинска, за исключением объектов общественного питания, время продажи алкогольных напитков будет ограничено с 00.00 до 24.00.

Такие меры приняты в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к Международному дню семьи.

Ограничения по продаже алкоголя действуют в соответствии с ранее принятым решением Пинского горисполкома от 23 марта 2015 г. № 318 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории г. Пинска». Нормативно-правовой акт направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, профилактику пьянства и алкоголизма на территории г. Пинска.

Напомним, что ограничения по продаже алкоголя в городе Пинске действуют ежегодно по определенным датам: 7 апреля, 15 мая, 30 мая и 1 сентября. В эти дни спиртное разрешено продавать с 00.00 до 24.00 только в ресторанах и барах.