﻿ На Международный день семьи в Пинске ограничат продажу алкоголя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Международный день семьи в Пинске ограничат продажу алкоголя

13.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Пинский Вестник

>

15 мая 2020 г. в розничных торговых объектах Пинска, за исключением объектов общественного питания, время продажи алкогольных напитков будет ограничено с 00.00 до 24.00.

Такие меры приняты в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к Международному дню семьи.

Ограничения по продаже алкоголя действуют в соответствии с ранее принятым решением Пинского горисполкома от 23 марта 2015 г. № 318 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории г. Пинска». Нормативно-правовой акт направлен на популяризацию здорового образа жизни среди населения, профилактику пьянства и алкоголизма на территории г. Пинска.

Напомним, что ограничения по продаже алкоголя в городе Пинске действуют ежегодно по определенным датам: 7 апреля, 15 мая, 30 мая и 1 сентября. В эти дни спиртное разрешено продавать с 00.00 до 24.00 только в ресторанах и барах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 мая 2020 г. в розничных торговых объектах Пинска, за исключением объектов общественного питания, время продажи алкогольных напитков будет ограничено с 00.00 до 24.00. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экобизнес вместе с Белинвестбанком. Как начать свое #экодело?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь
13.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика