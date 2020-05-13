|
Борисов – культурная столица Беларуси в 2021 году
13.05.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В 2021 году культурной столицей Беларуси станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры.
Помимо Борисова на звание культурной столицы Беларуси претендовали Мстиславль и Глубокое, передает
Республиканская акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры с 2010 года.
В городах, объявленных культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов.
Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году культурной столицей Беларуси станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)