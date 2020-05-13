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Борисов – культурная столица Беларуси в 2021 году

13.05.2020 18:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В 2021 году культурной столицей Беларуси станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры.

Помимо Борисова на звание культурной столицы Беларуси претендовали Мстиславль и Глубокое, передает БелТА.

Республиканская акция «Культурная столица года» проводится Министерством культуры с 2010 года.

В городах, объявленных культурной столицей, реализуются инновационные проекты по презентации самобытности этих городов, развитию и популяризации традиций и достижений национальной культуры, активизации творческой инициативы, повышению туристической привлекательности регионов.

Первым статус культурной столицы Беларуси в 2010 году получил город Полоцк.

 
 
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В 2021 году культурной столицей Беларуси станет Борисов. Такое решение принято на коллегии Министерства культуры.
 
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