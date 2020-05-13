В России показали стрельбу «убийцы танков» в замедленной съемке

Источник материала: Tut.by

Уникальные кадры запуска противотанковых ракет российского комплекса «Корнет» можно посмотреть в замедленной съемке. Об этом пишет «Российская газета».

Оператор снял пуск ракет с ПТРК, установленного на бронеавтомобиле и с наземной пусковой установки.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» относится ко второму поколению таких устройств или даже к поколению «2+». Ракета после выстрела управляется по лазерному лучу, а одновременный пуск двух ракет позволяет уверенно уничтожать танки, даже оборудованные активной защитой. За свои отличные боевые качества комплекс прозван «убийцей танков».

Новые «Корнеты» позволяют частично реализовывать схему «выстрелил и забыл», характерную уже для третьего поколения ПТРК. Кроме того, комплекс получил тепловизионный прицел и возможность бороться с воздушными целями.