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В России показали стрельбу «убийцы танков» в замедленной съемке

13.05.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уникальные кадры запуска противотанковых ракет российского комплекса «Корнет» можно посмотреть в замедленной съемке. Об этом пишет «Российская газета».

Оператор снял пуск ракет с ПТРК, установленного на бронеавтомобиле и с наземной пусковой установки.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» относится ко второму поколению таких устройств или даже к поколению «2+». Ракета после выстрела управляется по лазерному лучу, а одновременный пуск двух ракет позволяет уверенно уничтожать танки, даже оборудованные активной защитой. За свои отличные боевые качества комплекс прозван «убийцей танков».

Новые «Корнеты» позволяют частично реализовывать схему «выстрелил и забыл», характерную уже для третьего поколения ПТРК. Кроме того, комплекс получил тепловизионный прицел и возможность бороться с воздушными целями.

 
 
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Ракеты такого комплекса управляются по лазерному лучу.
 
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