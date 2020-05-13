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Направлять детей на оздоровление в лагерь можно будет, скорее всего, не ранее 15 июня
13.05.2020 18:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Направлять школьников в стационарные лагеря, скорее всего, начнут не ранее 15 июня. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.
15 мая Минздрав совместно с Минобразования должны внести предложения в правительство по срокам проведения летней оздоровительной кампании. «Пока планируем, что она начнется 15 июня. То есть направления в стационарные лагеря будут не ранее этого срока», – рассказал Геннадий Болбатовский. Дневные пришкольные лагеря будут организованы по заявительному принципу исходя из потребностей.
Пока планируется, что нынешним летом в лагерях различных типов оздоровятся более 394 тысяч белорусских школьников. Все подготовительные мероприятия идут по графику, проводятся заседания исполкомов по согласованию объемов и установлению сроков кампании, передает
Всего на проведение летней оздоровительной кампании в этом году республиканскому центру из бюджета выделено порядка 50 млн рублей, из которых лишь около 550 тыс. пойдут на финансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы здравниц. Вся остальная сумма направлена на удешевление стоимости путевок.
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Направлять школьников в стационарные лагеря, скорее всего, начнут не ранее 15 июня. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и...
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