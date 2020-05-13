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Пожар разыгрался в доме в деревне Новая Постройка

13.05.2020 19:50 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В Городокском районе мужчина получил ожоги, пытаясь своими силами справиться с огнем. Пожар разыгрался в доме в деревне Новая Постройка. Когда вспыхнуло пламя, хозяйка дома и ее сын находились в помещении. Женщина вышла на улицу и не пострадала. А ее родственник попытался потушить огонь. Сейчас он в больнице с ожогами. 

Обошлось без жертв, но есть материальный ущерб - накануне в Ивацевичском районе горел один из блоков молочно-товарной фермы. На месте работали бойцы МЧС. К тому моменту, как спасатели приехали, огонь распространился по зданию. Персонала фермы и подопечных внутри не было. Стихия повредила крышу и холодильное оборудование, частично зацепила и часть кровли рядом стоящего коровника. 

Горел дом на улице Черняховского. Дым быстро разошелся по зданию. Сын хозяйки самостоятельно покинул помещение. Спасатели позже нашли женщину в одной из комнат. Пострадавшую вынесли на воздух и передали медикам. С ожогами ее госпитализировали. В результате пожара повреждено имущество, а также стены и потолок. 
 
 
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В Городокском районе мужчина получил ожоги, пытаясь своими силами справиться с огнем. Пожар разыгрался в доме в деревне Новая Постройка. Когда вспыхнуло пламя,...
 
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