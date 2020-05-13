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Сильный ветер накануне сорвал крыши с домов и хозпостроек
Источник материала: БTСильный ветер накануне и сегодня ночью срывал крыши с домов и хозпостроек, валил деревья. В Могилеве спасателям пришлось 9 раз выезжать на место ЧП. В регионе порывами сорвало крыши 15 жилых домов, 3 хозпостроек и 1 производственного здания. В МЧС сообщают, что порывы ветра достигали 20 м\с. А в Гомеле повалило деревья на припаркованные автомобили. И сейчас автовладельцам предстоит подсчитать сумму материального ущерба.
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Сильный ветер накануне и сегодня ночью срывал крыши с домов и хозпостроек, валил деревья. В Могилеве спасателям пришлось 9 раз выезжать на место ЧП. В регионе...
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