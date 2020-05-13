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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове мужчина при продаже авто нарвался на недобропорядочного покупателя Пока одни верят в порядочность, другие спешат на этом заработать. Показательный пример произошел в Борисове. 32-летний молодой человек согласился продать свой...

Пока одни верят в порядочность, другие спешат на этом заработать. Показательный пример произошел в Борисове. 32-летний молодой человек согласился продать свой автомобиль в рассрочку. По условиям договора выплатить всю сумму за поддержанный "опель" покупатель должен был в течение трех месяцев. Однако по истечении этого срока ни один из платежей так и не был произведен.