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Европарламент одобрил упрощение визового режима с Беларусью

14.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Европарламент одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между странами ЕС и Беларусью, подписанное в январе, сообщает ТАСС.

Договор об упрощении визового режима между республикой Беларусь и Евросоюзом был подписан 8 января. Соглашение вступит в силу июле или августе после ратификации всех документов .

Соглашение предусматривает облегчение процедуры получения визы, значительное снижение визового сбора, ускорение решения о выдаче визы до 10 дней, а также расширение перечня оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях для граждан Беларуси. Кроме того, после ратификации документа граждане ЕС смогут въезжать в Беларусь на период до 180 дней в году.

Помимо этого, соглашение о реадмиссии подразумевает взаимный прием граждан Беларуси и ЕС, а также граждан третьих стран или лиц без гражданства, которые нарушили миграционное законодательство. Евросоюз также взял на себя обязательство технической и финансовой поддержки Беларуси в этой области на ближайшие два года.

Ранее стало известно, что Беларусь приняла очередную партию гуманитарной помощи из КНР.



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Соглашение ускорит и упростит выдачу виз, а также расширит возможности получения бесплатных виз в некоммерческих целях.
 
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