Источник материала: Пинский Вестник

Центр по защите прав потребителей финансовых услуг предлагается создать в Беларуси. Это предусмотрено проектом закона "Об изменении законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей", который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Документ предусматривает корректировку закона от 9 января 2002 года № 90 "О защите прав потребителей" по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг.

Проектом закона предлагается установить общие подходы к защите прав потребителей финансовых услуг, а также определить институциональную систему защиты их прав, закрепить принцип добросовестного (ответственного) оказания финуслуг.

В документе определена возможность внесудебного порядка рассмотрения жалоб потребителей финансовых услуг, в том числе порядок создания уполномоченной организации - Центра по защите прав потребителей финансовых услуг.

Кроме того, уточняется компетенция Национального банка и Министерства финансов в области защиты прав потребителей.

"Принятие закона позволит определить особенности правового регулирования порядка оказания финансовых услуг, информирования потребителей о них, а также будет способствовать формированию эффективного механизма защиты прав потребителей финуслуг", - считают в Нацбанке.

Замечания и предложения по проекту закона можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 13 по 23 мая.





БелТА