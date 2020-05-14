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«Я вам запрещаю говорить про Регину гадости». Люди простили Тодоренко - из-за двух миллионов рублей

14.05.2020 07:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Регина Тодоренко перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей, и люди, похоже, наконец-то простили телеведущей ее ошибку, — рассказывает Medialeaks. Речь идет о скандале, в центре которого ведущая и блогер оказалась в конце апреля. В интервью для журнала Peopletalk девушка заявила, что домашнее насилие — вина самих женщин.

Пользователи соцсетей развязали настоящую кампанию против необдуманных слов Тодоренко — извинения не помогли. Хейтеры начали оскорблять блогершу и ее мужа Влада Топалова, а вскоре она лишилась титула «Женщина года» от журнала Glamour и потеряла несколько важных контрактов с брендами.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Мар 2020 в 1:40 PDT

После такой волны хейта телеведущая приняла решение не просто пересмотреть свою позицию, но и показать другим людям, как на самом деле устроено домашнее насилие. В начале мая Тодоренко выпустила фильм «А что я сделала, чтобы помочь?» (кстати, что с ним не так, мы недавно рассказывали), основанный на беседах с психологами и адвокатами. Вот только критики все равно не простили Регине ее ошибок: многие люди решили, что это лишь пиар и «переобувание».

Правда, теперь блогеру, кажется, готовы дать второй шанс даже те, кто были настроены категорично: на странице центра «Насилию.нет» в Фейсбуке появилась новость о денежном переводе от бывшей телеведущей шоу «Орел и решка» Регины Тодоренко — самом крупном пожертвовании за все время существования центра. Девушка перевела организации, оказывающей помощь жертвам домашнего насилия, два миллиона рублей, а у себя в инстаграме рассказала, что собирается помогать и в дальнейшем: причем не только деньгами.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 12 Май 2020 в 5:55 PDT

Представители центра уверены: такой поддержкой Регина искупила свои ошибки:

«Каждый человек может ошибиться и свою ошибку исправить. Регина поддержала нас не только словом, но и делом — мы надеемся, что эти события позволят нам помочь еще большему количеству людей».

Пользователи Сети тоже сменили гнев на милость:

«Ну все, я вам официально запрещаю говорить про Регину гадости»

«Регина Тодоренко — молодец, очень давно не видела, чтобы селебрити так старались вникнуть в вопрос, помочь и сделать что-то крутое после того, как в чем-то были не правы. Надеюсь, что после ее кейса это станет прям ходовой практикой».

Кстати, из-за скандала с Тодоренко люди поняли, насколько дешевле подобные проступки обходятся мужчинам. Пользователи соцсетей вспомнили о знаменитостях, провинившихся куда сильнее. И теперь они мечтают о достойном наказании для Марата Башарова, Павла Прилучного и других звезд, которые поднимали руку на своих женщин.

 
Теги: Новости
 
 
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Регина Тодоренко перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей, и люди, похоже, наконец-то простили телеведущей ее ошибку.
 
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